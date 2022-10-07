Piyasalar karıştı! Dolar ile altın baş döndürüyor

Başta dolar ve altın olmak üzere döviz ve değerli metallerde hafta başı başlayan çalkantılı seyir tüm hızıyla sürüyor. ABD'de istihdam verisinin açıklanmasının ardından altın fiyatları düşüşe geçti. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

HABER3COM - ABD Merkez Bankası FED’in para politikasında bir süre daha agresif bir sıkılaşmaya itmesi beklenen ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde dolar endeksi sakin bir seyir izliyor.

Merkez Bankası’nın kendisine ait döviz rezervlerindeki düşüş sürerken ‘faizi tek haneye indirme’ çalışmaları kuru yükseltmeye devam ediyor.

Dolar endeksi, yıl içinde yaklaşık yüzde 17 artış göstermesinden sonra bugün de yüzde 0,20 artışla 112,4843 seviyesinden işlem görüyor. Son dönemdeki artışı doların yükselmesine yardımcı olan ABD 10 yıllık gösterge faizleri de yüzde 3,85 seviyesinden işlem görüyor.

Doların yükselişinin altında Fed'in bu yıl faiz oranlarını 300 baz puan artırması, gelecek dönemlerde daha fazla faiz artışı beklentisi ve güvenli liman para birimi olarak oynadığı rol yatıyor. Reuters'in 30 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında yaptığı ankete katılan 55 analistin 47'si doların, diğer güçlü döviz birimlerine karşı güçlenişinin henüz doyum noktasına ulaşmadığı fikrinde olduğunu belirtti.

Ankete göre analistler, bu yıl düşüş gösteren başlıca para birimlerinin neredeyse tamamının (G10'daki sekiz para birimi) önümüzdeki dönemlerde de dolar karşısında zorlanabileceklerini belirtti.

ABD 10 yıllık tahvil faizleri ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde tekrar yükselişe geçti ve bugün yüzde 3,85 seviyesinden işlem görüyor. Yükselen tahvil faizleri, altın fiyatları üzerindeki yükseliş hareketinin sınırlı kalmasına sebep olsa da, bu hafta içinde gerçekleştirdiği yükseliş hareketiyle altın yatırımcıların ilgisini tekrar kazanmaya başladı. Ons altın fiyatındaki yükselişin etkisiyle gram altın, bu hafta yüzde 3’ün üzerinde değer kazandı.

ABD'de istihdam verisi açıklandı

Piyasaların merakla beklediği kritik istihdam verisi açıklandı. ABD'de tarım dışı istihdam eylül ayında 263 bin arttı. Ülkedeki işsizlik oranı da yüzde 3,5'e geriledi.

Söz konusu verilere dair beklentiler, tarım dışı istihdam artışının 315 binden 250 bin seviyelerine gerileyeceğine, işsizlik oranının yüzde 3,7'de sabit kalacağına işaret ediyordu.

İşte piyasalarda son durum:



Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,58 TL'den başlayan Dolar 18,59 TL'den,

18,20 TL'den başlayan Euro 18,16 TL'den,

20,75 TL'den başlayan Sterlin 20,68 TL'den,

12,83 TL'den başlayan Japon Yeni ise 12,80 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 18,5810 lira, euronun satış fiyatı ise 18,2530 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.711 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.700 Dolar'dan,

1.022 TL'den başlayan Gram altın 1.016 TL'den,

1.643 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.633 TL'den,

6.760 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 6.722 TL'den,

12,40 TL'den başlayan Gümüş ise 12.16 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise güne 19.932 Dolar'dan başlayan Bitcoin 19.671 Dolar'dan,

1.354 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.340 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 94,27 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 95,89 Dolar'dan işlem görüyor.