Piyasalar karıştı: Dolar ve Euro zirvede, altın geri çekildi

Piyasalar Türkiye'de Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı haftaya yine zirvede girdi. Türk Lirası'nın yabancı para birimleri karşısındaki değer kaybı devam ederken, Dolar ve Euro zirvedeki seyrini sürdürüyor. 15 gündür rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları ise geri çekildi. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

Piyasalar yeni haftaya da yine zirvede başladı. Perşembe günü açıklanacak olan eylül ayı enflasyon verisi öncesinde başta Dolar ve Euro olmak üzere dövizin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri devam ederken altın fiyatlarındaki geri çekilme dikkat çekti.

Analistler, bu hafta açıklanacak istihdam ağırlıklı verilerden alınacak sinyallerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlar konusunda belirleyici olabileceğini ifade ederek, söz konusu verilerin ABD ekonomisinin gidişatına ilişkin de daha çok bilgi vermesinin beklendiğini söyledi.

Öte yandan, para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonuna kadar Fed'in 75 baz puanlık indirim yapacağı beklentisi güçlü kalmaya devam ederken, kasım ayında yüzde 54 ihtimalle 50 baz puanlık bir faiz indirimi yapılacağı öngörülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) ve aylık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksinin yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'ın ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmaların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 630 dolar seviyesinin destek, 2 bin 680 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

İşte haftanın ilk işlem gününde piyasalarda son durum:

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 34,16 TL'den başlayan Dolar 34,18 TL'den,

38,17 TL'den başlayan Euro 38,32 TL'den,

45,78 TL'den başlayan Sterlin 45,86 TL'den,

23,14 TL'den başlayan Japon Yeni ise 24 TL'den işlem görüyor.

Cuma günkü kapanışta Dolar 34,15 TL'den, Euro 38,22 TL'den, Sterlin 45,84 TL'den, Japon Yeni ise 23,92 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 658 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 642 Dolar'dan,

2 bin 921 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 901 TL'den,

5 bin 8 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 951 TL'den,

20 bin 618 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 20 bin 355 TL'den,

34,82 TL'den başlayan Gümüş ise 34,32 TL'den fiyatlanıyor.

Cuma günkü kapanışta Ons altın 2 bin 654 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 922 TL'den, Çeyrek altın 5 bin 12 TL'den, Cumhuriyet altını 20 bin 629 TL'den, Gümüş ise 35,07 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Kripto para piyasasında ise ABD Başkanlık seçimleri öncesindeki hareketlilik devam ediyor.

Güne 64 bin 440 Dolar'dan başlayan Bitcoin 64 bin 587 Dolar'dan,

2 bin 629 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 2 bin 616 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 72,27 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 71,25 Dolar'dan işlem görüyor.