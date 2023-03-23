Piyasalar karıştı! Euro/TL rekor tazeledi!

Yeni güne ABD Merkez Bankası FED'ten gelen faiz kararıyla başlayan piyasalar bugünkü TCMB tarafından açıklanacak faiz kararı öncesinde yükselişini sürdürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Dün akşam ABD Merkez Bankası FED'ten gelen faiz kararı sonrasında bugün gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda olacak. ABD Merkez Bankası (Fed), iki gün süren para politikası toplantısının sonunda politika faiz oranını 25 baz puan artırdığını açıkladı. Faiz kararının ardından bir açıklama yapan Fed Başkanı Jerome Powell, faizlerin 25 baz puan artırılarak 16 yılın en yüksek seviyesine çıkarıldığı toplantının ardından "Faiz indirimi bu yıl temel senaryolarımız içinde yok." dedi. ABD Merkez Bankası FED'ten gelen bu politika faiz kararının ardından bugün gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına çevrildi. AA Finans'ın faiz kararı beklenti anketine katılan 22 ekonomistten 8'i mevcutta yüzde 8,50 düzeyinde bulunan politika faizinin 50 baz puan düşürüleceği yönünde görüş bildirirken, 14'ü ise politika faizinin sabit tutulacağını öngördü. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında ise politika faizi 50 baz puan indirilerek yüzde 9'dan yüzde 8,50'ye düşürülmüştü. Euro/TL rekor tazeledi Avrupa Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta açıkladığı 50 baz puanlık faiz artışının ardından yükselişini hızlandıran Euro/TL, 20,80 seviyesini aşarak rekor tazeledi. Euro/dolar ise %0,66 artışla 1,0927 seviyesinden işlem görüyor. İşte TCMB'nin faiz kararı öncesinde piyasalarda son durum: Dolar, Euro ve Sterlin Güne 19,04 TL'den başlayan Dolar 19,04 TL 'den,

20,80 TL'den başlayan Euro 20,82 TL 'den,

23,52 TL'den başlayan Sterlin 23,52 TL 'den,

14,60 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,59 TL 'den işlem görüyor. Dünkü kapanışta Dolar 19,03 TL'den, Euro 20,62 TL'den, Sterlin 23,36 TL'den, Japon Yeni ise 14,66 TL'den işlem görmüştü. Altın ve gümüş

Güne 1.977 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.980 Dolar 'dan,

1.210 TL'den başlayan Gram altın 1.212 TL 'den,

1.985 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.985 TL 'den,

8.161 TL'den başlayan Cumhuriyet altın 8.161 TL 'den,

14,09 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 14,09 TL'den fiyatlanıyor. Dünkü kapanışta Ons altın 1.953 Dolar 'dan, Gram altın 1.198 TL 'den, Çeyrek altın 1.985 TL 'den, Cumhuriyet altın 8.161 TL 'den, Gram Gümüş ise 13,77 TL 'den fiyatlanmıştı. Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.





Kripto paralar

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 27 bin 463 Dolar'dan başlayan Bitcoin 27 bin 704 Dolar'dan,

1.742 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.756 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 75,85 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 75,99 Dolar'dan işlem görüyor.