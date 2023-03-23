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Piyasalar karıştı! Euro/TL rekor tazeledi!

Piyasalar karıştı! Euro/TL rekor tazeledi!
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Yeni güne ABD Merkez Bankası FED'ten gelen faiz kararıyla başlayan piyasalar bugünkü TCMB tarafından açıklanacak faiz kararı öncesinde yükselişini sürdürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor. 

Güne 27 bin 463 Dolar'dan başlayan Bitcoin 27 bin 704 Dolar'dan, 
1.742 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.756 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Güne 75,85 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 75,99 Dolar'dan işlem görüyor.  

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