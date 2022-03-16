Piyasalar karıştı! FED öncesi dolar, euro, altında sert hareketlilik

FED'in faiz karar gününde piyasalarda son durum! Dün sert düşen piyasalar hem yukarı hem aşağı yönlü sert hareketlilik gözlemleniyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Tüm dünya piyasaları bugün Amerikan Merkez Bankası FED'in vereceği faiz kararına ve kararın ardından FED Başkanı Powell'ın açıklamalarına odaklanmışken, dün sert bir düşüş yaşayan piyasalarda baş döndüren hareketlilik yaşanıyor.

Bir yandan Ukrayna'da süren Rusya'nın kanlı işgal harekatı, diğer yandan ABD Merkez Bankası FED ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB'nin bu hafta vereceği faiz kararlarına odaklanan piyasalarda hareketlilik sürüyor.

Piyasalarda FED'in politika faizini arttırması, Türkiye'nin ise faizi sabit tutması bekleniyor.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri geçen hafta 700 baz puanı aşarak rekor seviyeye yükseldikten sonra dün 50 puan civarında gerileyerek 616/631 baz puan seviyesinde kapandı.

Bu gelişmelerin gölgesinde piyasalardaki son durum ise şöyle:

Dolar, Euro ve Sterlin

- Dün sert bir düşüşle 14,59 seviyesine kadar gerileyen, yeni güne de 14,71 TL'den başlayan Dolar 14,71 TL'den,

- Dün 15,59 TL seviyesini test eden ve güne 16,19 TL'den başlayan Euro 16,17 TL'den,

- Dünkü düşüşte 18,99 TL'ye kadar gerileyen ve bugün 19,28 TL'den güne başlayan Sterlin ise 19,23 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,6550 lira, avronun satış fiyatı ise 16,0960 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Onsu 1.921 dolar olan altında, gram altın 908/909, çeyrek altın 1.460/1.461, Cumhuriyet altını ise 6.010/6.011 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 11,85 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto para piyasaları

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 40 bin 333, Ethereum 2 bin 674 dolardan işlem görüyor.

Brent petrol yeniden yükselişe geçti

Rusya-Ukrayna savaşının ardından 130 dolar seviyelerini aşan Brent Petrol, iki ülke arasındaki müzakeler ve Çin'de artan Covid-19 vakalarının talebi zayıflatabileceği endişesiyle 100 dolar altını görmüş, 95 dolar seviyesini test etmişti. 16 Mart Çarşamba gününe yükselişle başlayan Brent Petrol, saat 8.00 itibariyle 99 dolar seviyesinde alıcı buluyor.

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,44 değer kaybederek 2.079,38 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,11 puan azalırken, toplam işlem hacmi 33,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,73 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,71 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,01 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,42 ile iletişim oldu. Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının pay piyasalarında başlıca risk unsuru olarak fiyatlanmaya devam ettiğini belirterek, 3 yılı aşkın sürenin ardından faiz artırımına hazırlanan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki kararları öncesinde oynaklığın yüksek seyrettiğini kaydetti. Tahvil piyasalarında Fed'in 25 baz puan faiz artışına gideceğinin tahmin edildiğini ifade eden analistler, hafta boyunca ayrıca İngiltere, Japonya ve Türkiye’de merkez bankalarının faiz kararlarının da yatırımcıların odağında olacağını bildirdi.











Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 34,06'dan yüzde 40,47'ye, yıl sonu dolar beklentisi ise 16,04'ten, 16,68'e yükseldi. Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 16,04 TL iken, bu anket döneminde 16,68 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 16,62 TL ve 17,42 TL olarak gerçekleşti.