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Piyasalar kritik seviyede yeniden yatay seyirde... Dolar, Euro, Sterlin, gümüş ve altında son durum

Piyasalar kritik seviyede yeniden yatay seyirde... Dolar, Euro, Sterlin, gümüş ve altında son durum

Haftalarca Türk Lirası karşısında rekor üstüne rekor kıran dövize karşı pazartesi günün açıklanan döviz kuru korumalı Türk Lirası mevduatı tedbiri sonrasında sert bir düşüş yaşanmıştı. Piyasalar yine kritik seviyelerde yatay seyirde... İşte piyasalarda son durum...

Türk Lirası karşısında her gün yeni bir rekor kıran döviz kuruna dur diyebilmek için açıklanan döviz kuru korumalı Türk Lirası mevduatı ürünüyle sakinleyen ve rekor üstüne rekor kırarken geri çekilen döviz kurundaki yatay seyir devam ediyor.

Hatırlanacağı gibi Dolar, 20 Aralık günü rekor kırarak 18.40 bandına çıkmıştı. Aynı şekilde Euro da 20.79 TL'ye kadar yükselmişti.

İşte piyasalarda son durum...

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 11,76 TL'den, Euro 13,29 TL'den, Sterlin ise 15,03 TL'den işlem görüyor.

Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduatı için günlük kur rakamlarını açıkladı. Dolar kurunun seviyesi 11,6399 TL ve Euro kurunun seviyesi ise 13,1862 TL olarak belirlendi.

Altın ve gümüş

Onsu 1.811 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 657/679, çeyrek altın 1.065/1.115 ve Cumhuriyet altını da 4.384/4.542 TL alış/satış fiyatıyla işlem görürken, gümüş de 8,48 TL'den fiyatlanıyor.

Bitcoin ve Ethereum

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 51 bin 13 dolardan, Ethereum ise 4 bin 95 dolardan fiyatlanıyor.

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