Piyasalar ''normalleşme'', ''yeni karar'' dinlemedi... Dolar, Euro ve Altın kritik sınırda

Türk Lirası'na karşı değer artışını sürdüren piyasalarda ibre yine yukarı döndü. Dolar, Euro ve Altın korkutan sınırda...

Piyasalardaki yeni rekor arayışı devam ediyor. Dövizin Türk Lirası karşısındaki yükseliş sürerken dolar, euro ve rekor seviyeye yakın noktada demir atmış durumda.

DÖVİZ / EMTİA

Dolar 8,49 TL'den, Euro 10,38 TL'den, Sterlin ise 12 TL'den işlem görüyor. Gram altın 521 TL'den fiyatlanırken, gümüş de 7,71 TL seviyesinde. Kripto para piyasalarında dün başlayan yükseliş devam ediyor.

Türkiye'de koronavirüs salgını kısıtlamaları sürecinde kademeli normalleşme adımları devam ederken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan büyüme rakamlarının ardından dolar kurundaki hareketlilik sürüyor.

İç piyasada açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmazken yurt dışında Avustralya'da faiz kararı, Almanya'da işsizlik verileri dikkat çekiyor.

KRİPTO PARALAR

ABD'den, kripto varlık piyasalarına bir "düzenleyici çerçeve" oluşturulacağına ilişkin açıklamaların gelmesine karşın gelen alımlarla, toplam piyasa hacmi yeniden 1.5 trilyon doların üzerine çıktı. Bitcoin 37 bin dolar sınırına dayandı, Etherium ise 2 bin 652 dolardan fiyatlanıyor.

ALTIN

Onsu 1.910 dolara yükselen altında, gram altın 516/521, çeyrek altın 837/856, Cumhuriyet altını ise 3.445/3.486 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

OECD, 2021 İÇİN BÜYÜME TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

OECD'nin "Mayıs Ara Dönem Ekonomik Görünüm Raporu" yayımlandı. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), aşılar ve ilave mali desteklerin etkisiyle iyileşme görüldüğü gerekçesiyle, martta yüzde 5,6 olarak açıkladığı 2021 için küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminini yüzde 5,8’e revize etti.

Raporda, küresel ekonominin toparlanmaya devam ettiği, alınan hızlı kararlar neticesinde çok sayıda ülkenin Kovid-19 salgınında yaşanan yeni dalgalarla daha başarılı bir şekilde başa çıktıkları kaydedildi.

YORUMLAR

Altın fiyatları baş döndürmeye başladı. Mart ayının ortalarından bu yana hareketlenmeye başlayan altında ivme son günlerde hızlandı. Ons altın fiyatlarındaki yükselişin de desteklediği gram altında tarihi zirve olan 540.6 lira seviyesine sadece 13.9 lira kaldı.

Dolar kuru Kasım ayında test edilen zirve seviyesini gördü. Dolar paritesi bu sabah saatlerinde 8,58 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksinin 90 seviyesinin altında hareket ettiği, ABD 10 yıllık tahvil faizinin ise yüzde 1,59 seviyesinin heme üzerinde bulunduğu görülüyor.

Altın için beklenmedik tahmin: Alım fırsatı olabilir...

Altın fiyatları ile ilgili araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Son zamanlarda yükseliş trendinde olan altın fiyatları ile ilgili uzmanlardan yorum geldi. A Para yayınına katılan 6 uzman, altın fiyatları ile ilgili beklentilerini açıkladı.

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Dünyaca ünlü ekonomistlerden dolar ve euro için korkutan tahmin

Türk Lirası karşısında bir yükselişini hızlandıran döviz piyasasından peş peşe kötü haberler gelmeye devam ediyor. Türk lirasındaki değer kaybını değerlendiren dünyaca ünlü ekonomist dolar ve euro için korkutan bir tahminde bulundu.



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