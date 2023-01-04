Piyasalar şahlandı; altın uçuyor!

Yeni yıla Türk Lirası karşısında yükselişle başlayan başta Dolar, Euro ve özellikle de altın olmak üzere döviz ve değerli metallerdeki endişe veren seyir sürüyor. Altın yeni bir rekora imzasını atarken Dolar ve Euro da kritik sınırda... İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Yeni yıla Türk Lirası karşısında hızlı bir giriş yapan döviz ve değerli metallerde yukarı yönlü hareketlilik sürüyor. Dün Türkiye İstatistik Kurumu'ndan gelen Aralık 2022 enflasyon verilerininde ateşlediği piyasalarda altın 2023'e rekorla başlamıştı. İç piyasalar enflasyon rakamlarını konuşurken, Dolar endeksi ise uzun süredir yaşadığı düşüşün ardından ABD'den gelecek ekonomik verilerin etkisiyle yükselişe geçti. Dolar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son para politikası toplantısına ait tutanakları ve ABD'den gelecek ekonomik verileri beklerken yükseliyor. Dünya genelinde para politikası ve ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırıyor. Açıklanan makroekonomik verilerde ekonomilerde durgunluk sinyalleri göze çarpmaya devam etse de, enflasyon endişesi güçlü kalmayı sürdürüyor. Söz konusu gelişmeler Fed'in şahin adımlarını nerede sonlandıracağına ilişkin tahmin aralığını genişleterek belirsizliklerin artmasına neden olurken, yatırımcılar bugün açıklanacak Fed tutanaklarına odaklandı. Analistler, tutanaklardaki olası ipuçlarının para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalmasına yardımcı olabileceğini kaydederek, nihai faiz oranına yönelik değerlendirmelerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade etti. Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre Fed'in yüzde 70 ihtimalle şubatta 25 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, 50 baz puanlık faiz artırım ihtimali de yüzde 30 olasılıkla güçlü kalmaya devam ediyor. ABD'de resesyon endişesinin gün geçtikçe artması tahvil piyasalarında alış ağırlıklı seyri desteklerken, dün 10 baz puan gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,73 seviyesinde dengelendi. Öte yandan altının onsu 6 ay aradan sonra bin 840 dolar seviyesini gördü. Gram altın ise tüm zamanların en yüksek seviyesi bin 125 lirayı gördü. Analistler, bu hafta açıklanacak verilerde gerçekleşebilecek bir soğumanın, Fed'i sıkı para politikasında tutmaya devam edebileceğini belirtiyor. İşte piyasalarda son durum: Dolar, Euro ve Sterlin Güne 18,72 TL'den başlayan Dolar 18,73 TL'den,

19,81 TL'den başlayan Euro 19,86 TL'den,

22,47 TL'den başlayan Sterlin 22,55 TL'den,

14,31 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,38 TL'den işlem görüyor. Dün, doların satış fiyatı 18,7320 lira, euronun satış fiyatı ise 19,8050 lira olmuştu. Altın ve gümüş Güne 1.845 dolardan başlayan Ons altın 1.855 Dolar'dan,

1.111 TL'den başlayan Gram altın 1.118 TL'den,

1.787 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.797 TL'den,

7.353 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 7.397 TL'den,

14,53 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 14,52 TL'den fiyatlanıyor. Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor. Kripto paralar Kripto para piyasalarında, güne 16.841 Dolar'dan başlayan Bitcoin 16.854 Dolar'dan,

1.248 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.250 Dolar'dan işlem görüyor. Brent Petrol Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Güne 81,94 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 81,64 Dolar'dan işlem görüyor.