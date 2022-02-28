Piyasalar savaş yeri! Altın uçtu, dolar 14 TL'yi aştı!

Rusya lideri Putin'in Ukrayna'yı işgal harekatıyla alevlenen piyasalarda, altın, dolar ve euro yeniden zirvede! Piyasalar Şubat ayını zirvede kapatmaya hazırlanıyor. İşte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Para piyasalarında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatı başladığından bu yana yaşanan deprem derinleşiyor.

Özellikle dolar ve altındaki "zirvedeki yatay seyir" Rusya birliklerinin Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılarla yerini yükselişe bıraktı.

TL’nin dolar karşısında değer kaybı dün gün içinde yüzde 5’i aşarken, savaşa taraf ülkelerin para birimlerinden daha fazla değer kaybetti. TL daha sonra kayıplarını yüzde 1’e indirdi.

İŞTE PİYASALARDA SON DURUM

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 14,08 TL'den, Euro 15,76 TL'den, Sterlin ise 18,89 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Ukrayna'ya atılan her Rus mermisi ile yükselen altın fiyatları ise yine endişe veren seviyede. Onsu 1.911 dolar olan altında, gram altın 864/865 çeyrek altın 1.390/1.392, Cumhuriyet altını ise 5.721/5.722 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 11,05 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto para piyasaları

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 38 bin 19, Ethereum 2 bin 624 dolardan işlem görüyor.

Merkez Bankası rezervleri azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 18 Şubat ile biten haftada 837 milyon dolar azalarak, 114 milyar 11 milyon dolar oldu.Brüt döviz rezervleri de 2 milyar 334 milyon dolarlık azalışla 75 milyar 116 milyon dolardan 72 milyar 782 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 18 Şubat haftasında 1 milyar 497 milyon dolar artarak 39 milyar 732 milyon dolardan 41 milyar 229 milyon dolara yükseldi.