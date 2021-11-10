Piyasalar sert yükseldi! Dolar 9,87, gram altın 589 lira ile rekor kırdı

Piyasalar yarın açıklanacak cari açık rakamları öncesinde uçuşa geçti. Dolar/TL 9.87'nin üzerine çıkarak rekor kırdı. Gram altın ise 589 TL'yi aşarak rekor tazeledi. İşte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum.

Yarın açıklanacak olan cari açık verisi öncesinde piyasaların zirvedeki seyri sürüyor.

ABD'de ekim ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi açıklandı. Ekim ayında ABD'de tüketici fiyatları yüzde 0.6'lık beklentiye rağmen aylık yüzde 0.9 yükseldi. Yıllık enflasyon ise yüzde 5.9'luk beklentiye karşın yüzde 6.2 geldi. Verilere göre, yıllık enflasyon yüzde 6,2 ile 1990'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Bu gelişmelerin ardından dolar/TL 9.8767 ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Gram altın ise 589 lirayı aşarak rekor tazeledi.

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 9,81 TL'den, Euro 11,35 TL'den Sterlin ise 13,27 TL'den işlem görüyor. Dünkü kapanışta 9,71, euro 11,26 liraydı.

Altın ve gümüş

Altının gram fiyatı 589 liraya yükselerek rekor tazeledi. Onsu 1.862 dolar olan altında, gram altın 581/587, çeyrek altın 942/962, Cumhuriyet altını ise 3.880/3.922 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor. Gümüş ise 7.89 TL civarında hareket ediyor.

Kripto Para Piyasaları

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 68 bin 208 dolardan, Ethereum ise 4 bin 835 dolardan işlem görüyor.

Merkez Bankası (TCMB) bugün yabancı para (YP) zorunlu karşılık (ZK) oranlarını tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırırken, TL zorunlu karşılıkların altın olarak tutulma imkanı üst limitini yüzde 15'ten yüzde 10'a düşürdü.

TCMB GEVŞEME EĞİLİMİNDE

Küresel piyasalarda dolar bir yılın zirvesinin biraz altında seyrediyor.

Dünyada hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkelerin bir şekilde sıkılaştırma eğilimine girdiği dönemde TCMB ise yükselen enflasyona ve değer kaybeden TL'ye rağmen dünyanın aksine gevşeme eğiliminde.

TCMB fiyat istikrarının cari fazla verilmeden sağlanamayacağını belirtirken, tüketici enflasyonun ise ekimde yükseldiği yüzde 20'lerde aylarca kalması bekleniyor. Ekonomistler cari fazlaya odaklanmanın enflasyondaki yükselişini daha da yukarı çekebileceğinden de endişeliler.

ANİ FAİZ ARTIŞINA İHTİYAÇ DUYULABİLİR

Birçok bankacı TCMB'nin faiz indirimlerinin devam etmesi halinde enflasyon ve TL'deki değer kaybı nedeniyle ani faiz artışlarına kısa sürede ihtiyaç duyulabileceği endişesini dile getirdi. TCMB ise faiz indirimlerine devam yönünde algılanan bir mesaj verdi, ancak bunun için yıl sonuna kadar "sınırlı" bir alanın kaldığını belirtti.

TCMB'nin bu politikasının kısa vadede enflasyonu daha da yükseltmesi beklenirken hükümet ise enflasyonun vatandaş üzerindeki negatif etkisini sınırlamak için bütçeyi daha çok kullanmaya asgari ücret artışları vergi teşvikleri, doğalgaz elektrik fatura destekleri ve sübvansiyonlarla etkiyi sınırlama yoluna gidiyor.

Hükümet bunun önümüzdeki dönemde, asgari ücretin yüksek bir seviyede belirlenmesi başta olmak üzere devam edeceğini belirtiyor. Nitekim dün Cumhurbaşkanı Erdoğan enerji fiyatlarındaki artışın tüketiciler üzerindeki mali yükünü hafifletmeki için elektrik faturalarındaki TRT payı ve enerji fonu kesintilerini kaldıracaklarını açıkladı. Ekonomistlerin hesaplamalarına göre bu kararla elektirik faturaları yaklaşık yüzde 3 düşecek.