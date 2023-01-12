Piyasalar uçtu! Altın ve Euro rekor tazeledi

ABD'de enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından altın ve euro rekor tazledi. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yükselişi devam ediyor.

Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı.

ABD aralık ayı tüketici enflasyonu (TÜFE) yıllık yüzde 6,5’e geriledi. Aylık TÜFE ise yüzde -0,1 oldu.

ABD'de enflasyon kasımda aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 7,1 yükselmişti. Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentisi ise yıllık artışın aralıkta yüzde 6,5'e gerilemesi yönündeydi. Ekonomistler aylık enflasyonun ise yüzde -0,1 düzeyinde gerçekleşmesini bekliyordu.

Enflasyon rakamları Fed’in faiz politikası için belirleyici bir nitelik taşıyor. Marttaki toplantıda Fed’in 25 baz puanlık faiz artışına gidileceğine yönelik beklentiler öne çıksa da, bugün açıklanan verilerin ardından söz konusu fiyatlamalardaki değişimler de piyasaların yönü üzerinde etkili olacak.

Gram altın ve euro rekor tazeledi

Enflasyon verisinin ardından ons altın 1.899 dolara çıkarak 2022 yılı mayıs ayının başından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Gram altın 1.146 lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Dolar endeksi gerilerken Euro/dolar paritesi hafif yükselerek 1,08 seviyesinde seyretti.

11 Kasım'da 19.09 ile 2022 yılının zirvesini gören Euro/TL ise 20.27 ile tarihi zirveyi gördü.

Fed faiz artırımına devam edecek mi?

ABD Merkez Bankası (Fed) son olarak aralık ayında 50 baz puanlık bir faiz artışı kararı almasından önce geçen yıl faiz oranlarını dört kez üst üste 75 baz puan (bps) artırmıştı. Altın enflasyondan korunma aracı olarak görülse de, artan faiz oranları 2022 yılında altın fiyatları üzerinde baskının artmasına yol açmıştı.

Yatırımcılar enflasyondaki gerileme ile birlikte faiz artırımlarının hız keseceğini tahmin ederken, piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ayki toplantısında artırımların hızını yavaşlatarak 50 baz puan yerine 25 baz puana çekeceği fiyatlaması ağırlık kazandı.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in şubatta 25 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin %77 seviyesinde olduğunu belirtirken, bugün açıklanacak verilerin ardından söz konusu fiyatlamalarda değişim yaşanabileceğinin de altını çiziyor.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Dün, doların satış fiyatı 18,78 lira, euronun satış fiyatı ise 20,22 lira olmuştu.

Güne 18,77 TL'den başlayan Dolar 18,78 TL'den,

20,24 TL'den başlayan Euro 20,26 TL'den,

22,87 TL'den başlayan Sterlin 22,78 TL'den,

14,28 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,40 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Güne 1.885 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.884 Dolar'dan,

1.138 TL'den başlayan Gram altın 1.137 TL'den,

1.829 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.828 TL'den,

7.527 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 7.522 TL'den,

14,27 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 14,30 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise uzun süredir devam eden düşüş hareketi durdu.

18.173 Dolar'dan başlayan Bitcoin 18.024 Dolar'dan,

1.401 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.381 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 82,73 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 83,79 Dolar'dan işlem görüyor.