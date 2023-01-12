Piyasalar uçtu! Altın ve Euro'dan yeni rekor

Yeni yıla hızlı giren para ve değerli metaller piyasasında başta Dolar, Euro ve altının Türk Lirası karşısındaki rallisi sürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yükselişi devam ediyor.

Dolar endeksi, ABD'de enflasyonun ne kadar ılımlı seyrettiği konusunda daha fazla netlik sağlayabilecek olan ABD TÜFE verisi öncesinde düşüşünü sürdürüyor. 2022 yılının son dönemlerinde de faiz artışlarında yavaşlama beklentisi, dolar endeksinin baskı altında kalmasına sebep olmuştu.

Altın, Fed'in politika yolunu etkileyebilecek önemli ABD enflasyon verileri öncesinde dolar endeksindeki geri çekilmenin de desteğiyle yükselişini sürdürüyor. Dolar endeksi, 2022 yılının sonunda yaşadığı geri çekilmeleri 2023 yılının başında da sürdürerek ons altına olan ilginin artmasına destek oldu.

Analistler, enflasyonun hala hedef aralığın oldukça üzerinde seyretmesi sebebiyle Fed'in faiz oranlarını bir süre daha yüksek tutabileceği uyarısında bulunuyor.

Ons altın dün 1.885,11 dolara çıkarak 2022 yılı mayıs ayının başından bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

11 Kasım 19.09 ile 2022 yılının zirvesini gören Euro/TL ise bugün gün içi 20.25 ile tarihi zirveyi gördü.

ABD Merkez Bankası (Fed) ise son olarak aralık ayında 50 baz puanlık bir faiz artışı kararı almasından önce geçen yıl faiz oranlarını dört kez üst üste 75 baz puan (bps) artırmıştı. Altın enflasyondan korunma aracı olarak görülse de, artan faiz oranları 2022 yılında altın fiyatları üzerinde baskının artmasına yol açmıştı.

Küresel piyasalarda ise dolar ve borsalar yön bulmak için bugün 16.30'da yayımlanacak olan ABD enflasyon verisini bekliyorlar.

Ekonomistler çekirdek enflasyonun aralıkta yıllık bazda yüzde 6'dan yüzde 5.7'ye gerilediğini, manşet enflasyondaki aylık değişimin ise sıfır olduğunu tahmin ettiler.

Yatırımcılar enflasyondaki gerileme ile birlikte faiz artırımlarının hız keseceğini tahmin ederken, piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ayki toplantısında artırımların hızını yavaşlatarak 50 baz puan yerine 25 baz puana çekeceği fiyatlaması ağırlık kazandı.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in şubatta 25 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin %77 seviyesinde olduğunu belirtirken, bugün açıklanacak verilerin ardından söz konusu fiyatlamalarda değişim yaşanabileceğinin de altını çiziyor.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Dün, doların satış fiyatı 18,78 lira, euronun satış fiyatı ise 20,22 lira olmuştu.

Güne 18,77 TL'den başlayan Dolar 18,78 TL'den,

20,24 TL'den başlayan Euro 20,20 TL'den,

22,87 TL'den başlayan Sterlin 22,82 TL'den,

14,28 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,26 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Güne 1.885 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.882 Dolar'dan,

1.138 TL'den başlayan Gram altın 1.136 TL'den,

1.829 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.828 TL'den,

7.527 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 7.520 TL'den,

14,27 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 14,33 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise uzun süredir devam eden düşüş hareketi durdu.

18.173 Dolar'dan başlayan Bitcoin 18.135 Dolar'dan,

1.401 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.399 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 82,73 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 82,61 Dolar'dan işlem görüyor.