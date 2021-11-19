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  3. Piyasalar yangın yeri! Dolar 12, Euro 13, gram altın 700 TL'ye koşuyor!

Piyasalar yangın yeri! Dolar 12, Euro 13, gram altın 700 TL'ye koşuyor!

Piyasalar yangın yeri! Dolar 12, Euro 13, gram altın 700 TL'ye koşuyor!

Merkez Bankası'nın dün açıkladığı faiz indirimi kararıyla alevlenen piyasalar haftanın son işlem gününde de yükselişte. İşte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum....

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dün açıkladığı faiz kararı sonrasında yükselişe geçen piyasalar yeni güne de yükselişle başladı.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 15'e düşürdüğü kaydedildi.

Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 18'den yüzde 16 seviyesine çekmişti.

TCMB böylece art arda üç toplantıda 400 baz puan faiz indirimi yapmış oldu.

PPK, Aralık ayında da faiz indirimi yapabileceğinin sinyalini verdi ancak bunu "sınırlı" olarak tanımladı.

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 11,13 TL'den, Euro 12,64 TL'den, Sterlin ise 15,01 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Onsu 1.863 dolar olan altında, gram altın 657/666, çeyrek altın 1.066/1.094, Cumhuriyet altını ise 4.387/4.456 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor. 

Gümüş de 8,92 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto Para Piyasaları

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 56 bin 113 dolardan, Ethereum ise 4 bin 045 dolardan işlem görüyor.

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