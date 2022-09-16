Piyasalar yangın yeri! Dolar uçuyor, Euro ve altın dibi gördü!

ABD'den gelen ve piyasaları sarsan şahin açıklamaların sonrasında dolar kuru dün 2022 yılının rekor seviyesi olan 18,27 TL'yi de görmüştü. Doların zirve seyri sürerken, altında düşüş devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

HABER3com - Piyasalarda başta döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri tüm hızıyla sürerken dolar kuru dün 2022 yılının rekor seviyesi olan 18,27 TL'yi gördü.

Dolar/TL geçen yılın bu zamanlarında 8,5 lira olan dolar kuru bir yıllık dönemde yüzde 100’ün üzerinde artış gösterdi. 2022 yılının başından beri ise dolar, Türk Lirası karşısında yüzde 40’a yakın değerlenerek Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdı. Dolar dün 18,27 seviyesini test etmişti. Euro/TL ise geçen yılın aynı döneminde 9,9 lira olan euro kuru bir yıllık dönemde yüzde 80 artış gösterdi. 2022 yılının başından beri ise euro kuru yüzde 20 değerlenerek euro kuru 18,24 seviyesinden işlem görmeye devam ediyor.

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisi ve dolar tahminini açıkladı

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 70,6'dan yüzde 67,73'e geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 41,99 iken, bu anket döneminde yüzde 36,74 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 24,35'ten yüzde 20,63 seviyesine indi. Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi 19,65'ten 19,51 seviyesine geriledi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 22,03 seviyesinden 22,07'ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 22,03 TL ve 22,07 TL olarak gerçekleşti. Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 14,00 iken, bu anket döneminde yüzde 12,83 oldu.

İşte piyasalarda son durum:



Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,26 TL'den başlayan Dolar 18,27 TL'den,

18,26 TL'den başlayan Euro 18,26 TL'den,

20,97 TL'den başlayan Sterlin ise 20,90 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 18,26 lira, euronun satış fiyatı ise 18,25 lira olmuştu.

Altın, gümüş ve bakır

Güne 1.664 dolar'dan başlayan Ons altın 1.660 dolar'dan,

977 TL'den başlayan Gram altın 975 TL'den,

1.571 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.567 TL'den,

6.463 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 6.449 TL'den,

11,25 TL'den başlayan Gümüş ise 11,15 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise

Güne 19.764 dolar'dan başlayan Bitcoin 19.779 Dolar'dan,

1.474 dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.473 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 91,24 dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 91,34 Dolar'dan işlem görüyor.

FED’DEN 100 BAZ PUANLIK FAİZ ARTIŞI İHTİMALİ

ABD’de enflasyonun son ayda beklenen düşüşü gösterememesi nedeniyle, ABD Merkez Bankası Fed’in önden yüklemeli faiz artışlarına devam edeceği beklentisi arttı. Bu ayki toplantıda 75 baz puanlık faiz artışına kesin gözüyle bakılırken 100 puanlık faiz artışı ihtimali de yüzde 20’ye yaklaştı. Fed'in enflasyonu dizginlemek için para politikasını daha hızlı bir şekilde sıkılaştırmaya devam edeceğine dair güçlü beklentilerin, 20-21 Eylül'deki FOMC toplantısına kadar ABD Doları’nı desteklemesi bekleniyor.

TCMB’NİN FAİZ KARARI NE OLACAK?

Bir diğer gelişme ise yurt içinde TCMB’nin alacağı faiz kararı olacak. TCMB, bu yıl Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında beklentilere paralel olarak faizde herhangi bir değişikliğe gitmemişti. Ancak banka, geçtiğimiz ay haftalık repo faizinin yüzde 14,00 seviyesinde sabit bırakılacağı beklentisine karşın 100 baz puanlık indirim kararı almış ve yüzde 13 seviyesine çekmişti. Ekonomistlerin bu ayki karara ilişkin beklentisi faizlerin sabit bırakılması yönünde oldu. Merkez Bankası faiz kararı, 22 Eylül Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.