Piyasalar yangın yeri: TL eriyor: Altın, Dolar ve Euro'dan yeni rekorlar

Her yeni güne yeni bir rekorla başlayan döviz ve değerli metaller haftanın son işlem gününde de Türk Lirası karşısında zirvede. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

Piyasalar yeni güne de yine yeni bir zirveyle başladı. Başta Dolar, Euro olmak üzere dövizin Türk Lirası karşısında zirvedeki yatay seyri aynen devam ederken, Altın ve gümüş ise her gün yeni bir rekora imzasını atıyor.

Dolar/TL kuru dün akşam saatlerinde başladığı çıkışını günün ilk saatlerinde de sürdürdü. Dolar haftanın son işlem gününü son 3 ayın en yüksek seviyesinden açtı.

ABD seçimleri ve faiz oranlarına ilişkin gelişmelerle ağustos ayından bu yana en yüksek seviyesini gören dolar dün günü 34,29 TL'den kapatmıştı.

Altında da yukarı yönlü hareket devam ediyor. Bu hafta rekor seviyeler test eden altın fiyatları, haftanın son işlem gününe de yükselişle başladı.

Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde 2 bin 733 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalarak 3 milyon 136 bin 500 lira oldu. Serbest piyasada gram altın​ 3.005,13 'den, çeyrek altın​ ise 5.144,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

İşte piyasalardaki son durum

Döviz kurları

Güne 34,28 TL'den başlayan Dolar 34,28 TL'den,

37,18 TL'den başlayan Euro 37,17 TL'den,

44,55 TL'den başlayan İngiliz Sterlini 44,60 TL'den,

22,60 TL'den başlayan Japon Yeni ise 22,62 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta, Dolar 34,23 TL'den, Euro 37,05 TL'den, İngiliz Sterlini 44,43 TL'den, Japon Yeni ise 22,58 TL'den işlem görmüştü.

Değerli metaller

Güne 2 bin 729 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 725 Dolar'dan,

3 bin 10 TL'den başlayan Gram altın 3 bin 6 TL'den,

5 bin 124 TL'den başlayan Çeyrek altın 5 bin 116 TL'den,

21 bin 83 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 21 bin 50 TL'den,

36,93 TL'den başlayan Gümüş ise 36,70 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 739 Dolar'dan, Gram altın 3 bin 13 TL'den, Çeyrek altın 5 bin 125 TL'den, Cumhuriyet altını 21 bin 82 TL'den, Gümüş ise 37,59 TL'den fiyatlanmıştı.

Kripto para piyasası

Güne itcoin 67 bin 348 Dolar'dan başlayan Bitcoin 68 bin 295 Dolar'dan,

2 bin 470 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 2 bin 553 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol

Güne 74,35 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 74,67 Dolar'dan işlem görüyor.