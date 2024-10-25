  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Altın, Dolar ve Euro'dan yeni rekorlar

Piyasalar yangın yeri: TL eriyor: Altın, Dolar ve Euro'dan yeni rekorlar

Piyasalar yangın yeri: TL eriyor: Altın, Dolar ve Euro'dan yeni rekorlar
Güncelleme:

Her yeni güne yeni bir rekorla başlayan döviz ve değerli metaller haftanın son işlem gününde de Türk Lirası karşısında zirvede. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

Piyasalar yeni güne de yine yeni bir zirveyle başladı. Başta Dolar, Euro olmak üzere dövizin Türk Lirası karşısında zirvedeki yatay seyri aynen devam ederken, Altın ve gümüş ise her gün yeni bir rekora imzasını atıyor.

Dolar/TL kuru dün akşam saatlerinde başladığı çıkışını günün ilk saatlerinde de sürdürdü. Dolar haftanın son işlem gününü son 3 ayın en yüksek seviyesinden açtı.

ABD seçimleri ve faiz oranlarına ilişkin gelişmelerle ağustos ayından bu yana en yüksek seviyesini gören dolar dün günü 34,29 TL'den kapatmıştı.

Altında da yukarı yönlü hareket devam ediyor. Bu hafta rekor seviyeler test eden altın fiyatları, haftanın son işlem gününe de yükselişle başladı.

Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde 2 bin 733 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalarak 3 milyon 136 bin 500 lira oldu. Serbest piyasada gram altın​ 3.005,13 'den, çeyrek altın​ ise 5.144,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

İşte piyasalardaki son durum

Döviz kurları

Güne 34,28 TL'den başlayan Dolar 34,28 TL'den,

37,18 TL'den başlayan Euro 37,17 TL'den,

44,55 TL'den başlayan İngiliz Sterlini 44,60 TL'den,

22,60 TL'den başlayan Japon Yeni ise 22,62 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta, Dolar 34,23 TL'den, Euro 37,05 TL'den, İngiliz Sterlini 44,43 TL'den, Japon Yeni ise 22,58 TL'den işlem görmüştü.

Değerli metaller

Güne 2 bin 729 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 725 Dolar'dan,

3 bin 10 TL'den başlayan Gram altın 3 bin 6 TL'den,

5 bin 124 TL'den başlayan Çeyrek altın 5 bin 116 TL'den,

21 bin 83 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 21 bin 50 TL'den,

36,93 TL'den başlayan Gümüş ise 36,70 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 739 Dolar'dan, Gram altın 3 bin 13 TL'den, Çeyrek altın 5 bin 125 TL'den, Cumhuriyet altını 21 bin 82 TL'den, Gümüş ise 37,59 TL'den fiyatlanmıştı.  

Kripto para piyasası

Güne itcoin 67 bin 348 Dolar'dan başlayan Bitcoin 68 bin 295 Dolar'dan,

2 bin 470 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 2 bin 553 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol

Güne 74,35 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 74,67 Dolar'dan işlem görüyor. 

Dolar kuru ve altın fiyatları için yeni tahminler belli olduDolar kuru ve altın fiyatları için yeni tahminler belli olduHaber

 

Etiketler dolar dolar/tl dolar kaç TL Euro euro/tl euro kaç tl dolar kuru euro kuru serbest piyasa döviz döviz kuru döviz kurları altın çeyrek altın altın yorumları çeyrek altın fiyatı altın fiyatı Gram altın cumhuriyet altını canlı altın altının gramı çeyrek altın ne kadar altın gramı gram altın fiyatı güncel altın fiyatları çeyrek altın fiyatları kapalı çarşı gümüş gümüş yorumları gümüş fiyatı canlı gümüş güncel gümüş fiyatları kapalı çarşı gümüş kripto kripto para bitcoin Ethereum coin sanal para blockchain btc madencilik cüzdan satın almak satmak bitcoin fiyatı BTC fiyatı Bitcoin haberleri Bitcoin borsası Bitcoin explorersı Satoshi Nakamoto değişim Bitcoin alım satım platformu Kâr elde etmek Bitcoin işlemi Bitcoin ticareti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bir ilimize resmen çığ düştü: Her yer bembeyaz! Bir ilimize resmen çığ düştü: Her yer bembeyaz! Tepemizde korkulan oldu: Rusya - Ukrayna savaşında Kuzey Kore askerleri sahada Tepemizde korkulan oldu: Rusya - Ukrayna savaşında Kuzey Kore askerleri sahada Burun tıkanıklığının nedenini ve bağışlık sistemini onaran 3 şeyi açıkladı Burun tıkanıklığının nedenini ve bağışlık sistemini onaran 3 şeyi açıkladı ''65 yaş üstü raporsuz ev bile satamıyor! Bu ne koltuk sevdası ?'' ''65 yaş üstü raporsuz ev bile satamıyor! Bu ne koltuk sevdası ?'' Hepsi kadın yolcunun makatından çıktı Hepsi kadın yolcunun makatından çıktı Bekçi engelli kız çocuğuna 2 yıl boyunca tecavüzden tutuklandı Bekçi engelli kız çocuğuna 2 yıl boyunca tecavüzden tutuklandı Hadise'nin İBB'den alacağı konser ücreti dudak uçuklattı Hadise'nin İBB'den alacağı konser ücreti dudak uçuklattı Hainler TUSAŞ'taki alçak saldırıyı üstlenip dikkat çeken bir mesaj yayınladılar Hainler TUSAŞ'taki alçak saldırıyı üstlenip dikkat çeken bir mesaj yayınladılar Duvarda asılı dekoratif kuru kafa gerçek çıktı: Kimliği tespit edildi Duvarda asılı dekoratif kuru kafa gerçek çıktı: Kimliği tespit edildi Okula getirdiği silahla dehşet saçtı Okula getirdiği silahla dehşet saçtı
Ahmet Hakan bebek katili Abdullah Öcalan'ı övmelere doyamadı Ahmet Hakan bebek katili Abdullah Öcalan'ı övmelere doyamadı İstinaf mahkemesinden kadına şiddete ders gibi karar İstinaf mahkemesinden kadına şiddete ders gibi karar Hainler çocuk parkını cehenneme çevirdiler Hainler çocuk parkını cehenneme çevirdiler Türkiye'nin milli gururu yerli ALTAY tankı seri üretime geçiyor Türkiye'nin milli gururu yerli ALTAY tankı seri üretime geçiyor CHP 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için kararını verdi CHP 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için kararını verdi Teröristbaşı Gülen'in cenazesinde dikkat çeken görüntü Teröristbaşı Gülen'in cenazesinde dikkat çeken görüntü Son çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı doktor da gitti! Son çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı doktor da gitti! Her bölümde izleyici kıyameti kopartıyordu... Her bölümde izleyici kıyameti kopartıyordu... Türkiye yeni güne yine, yeniden zamla başladı Türkiye yeni güne yine, yeniden zamla başladı Apple son ''oyuncağı'' iPhone 16'ların fişini çekti Apple son ''oyuncağı'' iPhone 16'ların fişini çekti