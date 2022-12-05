Piyasalar yeniden tırmanışa geçti! Dolar, Euro ve altında son durum

Türkiye İstatistik Kurumu endişeyle beklenen Kasım 2022 enflasyon rakamlarını açıkladıktan sonra başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin enflasyon rakamlarına tepkisi belli oldu. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Yeni haftaya da yükselişle başlayan piyasalar, tüm Türkiye gibi bugün Türkiye İstatistik Kurumu'ndan gelecek olan enflasyon açıklamasını bekliyordu.

TÜİK, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) kasım ayında yıllık bazda yüzde 84,39 artış gösterdiğini açıklandı.

Genel beklenti yüzde 84,65 seviyesindeyken TÜİK enflasyonun kasım ayında yıllık bazda yüzde 84,39 olarak gerçekleştiğini açıkladı. Aylık bazda ise beklenti yüzde 3 seviyesindeyken aylık artışın yüzde 2,88 olarak gerçekleştiği bildirildi.

Üretici fiyatları (ÜFE) ise aylık bazda yüzde 0,74 artarken, yıllık artış 136,02 oldu.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), kasım ayında enflasyonun (E-TÜFE) aylık bazda yüzde 4,24, yıllık bazda ise yüzde 170,7 arttığını açıkladı.ENAG ayrıca, Tüketici Fiyat Endeksi'nin yılbaşından bu yana ise yüzde 125,43 artış gösterdiğini açıklamıştı.

Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) devam eden fiyat artışlarıyla Kasım'da aylık yüzde 3 artması yıllık bazda ise yüzde 84.65'e sınırlı gerileme ile 24 yılın zirvesinden ilk düşüş bekleniyordu. Hatırlanacağı gibi TÜFE Ekim ayında yüzde 85.51 olarak gerçekleşmişti.

İlk enflasyon rakamı ENAG'tan geldi

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), kasım ayında enflasyonun (E-TÜFE) aylık bazda yüzde 4,24, yıllık bazda ise yüzde 170,7 arttığını açıkladı.ENAG ayrıca, Tüketici Fiyat Endeksi'nin yılbaşından bu yana ise yüzde 125,43 artış gösterdiğini açıkladı.

Diğer yandan dünya genelinde artan resesyon baskıları varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, küresel bazda önemli merkez bankalarının yaklaşan para politikası kararlarına yönelik beklentiler yakından takip ediliyor.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Piyasalar geçen haftayı da Türk Lirası'na karşı zirvede kapatmıştı. Cuma günü Doların satış fiyatı 18,63 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 19,51 lira olmuştu.

Haftanın ilk işlem gününde ise,

Güne 18,63 TL'den başlayan Dolar 18,63 TL'den,

19,72 TL'den başlayan Euro 19,64 TL'den,

22,99 TL'den başlayan Sterlin 22,85 TL'den,

13,87 TL'den başlayan Japon Yeni ise 13,75 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

FED Başkanı Powell'in açıklamalarıyla hareketlenen değerli metallerde ise



güne 1.809 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.796 Dolar'dan,

1.083 TL'den başlayan Gram altın 1.076 TL'den,

1.742 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.730 TL'den,

7.167 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 7.119 TL'den,

14 TL'den başlayan Gümüş ise 13,82 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise



Güne 17.339 Dolar'dan başlayan Bitcoin 17.296 Dolar'dan,

1.298 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.296 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 86,29 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı 87,15 Dolar'dan işlem görüyor.