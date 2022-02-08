Piyasalar yine ''kıpır, kıpır'' ! Dolar, Euro ve altın yükselişte

Piyasalar yeniden yükselişe geçti. İbrenin yukarı döndüğü Dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında yükseliş sürüyor.

İbrenin yukarı döndüğü piyasalardaki yukarı yönlü yükseliş sürüyor.

Piyasalarda veri gündemi, corona virüs süreci, enerji zamları ve kesintileri takip edilmeye devam ediliyor.

Küresel piyasalarda, şahinleşen merkez bankaları ve parasal sıkılaşmayı destekleyen güçlü makroekonomik veriler sonrası karışık seyir yeni haftaya da taşındı. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) geçen hafta sürpriz şekilde şahinleşmesi ve ABD'de açıklanan güçlü istihdam verilerinin piyasalar üzerindeki etkisi devam ediyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl 6 toplantıda faiz artıracağının fiyatlandığı tahvil piyasalarında, Fed'in 150, ECB'nin ise 40 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 13,61 TL'den, Euro 15,56 TL'den, Sterlin ise 18,41 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,5830 lira, avronun satış fiyatı ise 15,5220 lira olmuştu.

Altın ve Gümüş

Onsu 1.820 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 789/796, çeyrek altın 1.280/1.307, Cumhuriyet altını ise 5.268/5.324 alış/satış fiyatıyla işlemde.

Gümüş ise 10 TL'den fiyatlanıyor.

Bitcoin ve Ethereum

Kripto para piyasalarında Bitcoin 44 bin 442, Ethereum ise 3 bin 172 dolar seviyesinde.

Brent petrolün varil fiyatı 93 doları aştı

Dünyanın en büyük petrol üreticisi ABD'de kar fırtınası etkisini sürdürürken ülkede arz tedarikinin sekteye uğrayabileceği endişeleriyle Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 93 doları aştı.

Doğu Avrupa ve Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimler ve petrol arzına ilişkin olumsuz haberlerle ABD'deki fırtınanın arz tedarikini sekteye uğratacağı endişeleri fiyatları yükseltti.

Kredi faizleri sert yükseldi

Bankalar ihtiyaç kredisi faizinde 2021 yılında kasım ayı sonuna kadar ortalama yüzde 22-23 seviyelerinde faiz uygularken aralık ayıyla birlikte ihtiyaç kredisi faizlerinde artış hızlanmış ve yeni yılın haftalarında yüzde 32,20 ile üç yılın zirvesine yükselmişti. 11 Ocak 2019 haftasında ihtiyaç kredisi faizi yüzde 32,75 seviyesindeydi. Bu yıl 14 Ocak haftasının ardından düşüş gösteren ihtiyaç kredisi faizi yeniden yönünü yukarıya döndü. Merkez Bankası verilerine göre, bankaların ihtiyaç kredisine uyguladıkları yıllık faiz oranı yüzde 31,50 seviyesine çıktı. Geçen yılın son ayında bankaların bilanço iyileştirme operasyonlarının atlatılmasından sonra kredi faizleri düşüş eğilimine girmişti.

TCMB'den BOTAŞ'a rekor döviz satışı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), tamamının BOTAŞ olduğu tahmin edilen enerji ithalatçısı KİT'lere Ocak ayında verilerin tutulmaya başladığı 2014 yılından bu yana en yüksek döviz satışını gerçekleştirdi.

Merkez Bankası, BOTAŞ'a geçen ay 4 milyar 146 milyon dolar döviz satışı yaptı. Böylece 2014 yılı Aralık ayından bu yana tutulan verilerde en yüksek satış rakamına ulaşıldı.

2021 yılının tamamı BOTAŞ'a döviz satışı 6 milyar 111 milyon dolar olmuştu.