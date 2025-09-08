Piyasalar yine yangın yeri: Döviz uçtu, altın yeni haftaya çifte rekorla başladı

Geçtiğimiz hafta tüm zamanların en yüksek kapanışını yapan altın fiyatları, yeni haftanın ilk gününde çifte rekorla zirve tazeledi.

Altın fiyatları, ABD işgücü piyasasındaki gelişmeler ve Fed’in faiz politikalarına dair belirsizliklerle yükselişini sürdürüyor.

Fed’e yönelik faiz indirimi beklentileri ve jeopolitik risklerin canlanmasından destek bulan altın fiyatları yeni haftaya rekorla başladı.

Geçtiğimiz haftayı rekorla kapatan ons altın, bu sabah itibarıyla 3 bin 614 dolara kadar çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Gram altın fiyatı da benzer şekilde bu sabah 4 bin 790 TL'yi test ederek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Gram gümüş ise 54,47 TL seviyesinde...

Geçtiğimiz hafta yükselişe geçen altın, geçen hafta başından beri düzenli olarak rekor tazeliyor.

Diğer yandan döviz kurları da yeni haftaya hareketli başladı.

Dolar 41,26 TL'den, Euro 48,48 TL'den, Sterlin 55,84 TL'den işlem görüyor.