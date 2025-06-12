Piyasalar yine yangın yeri: Euro tarihi zirvesini gördü, altın uçuyor

Piyasalar yeni güne yeni bir zirve ile başladı. Euro/TL tarihi rekorunu yenilerken, altın fiyatları da uçuşa geçti. İşte Dolar, Euro, Sterlin, gümüş, altın ve kripto para piyasalarında son durum....

ABD’de mayıs enflasyonunun tahminlerin altında kalması sonrasında ABD Merkez Bankası FED'in faiz indirimi beklentileri güçlendikten sonra piyasalar karıştı.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından, Çin ile anlaşmaya vardıklarını belirterek, anlaşmanın kendisi ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in son onayına tabi olacağını ifade etti.

Bu finansal gelişmelerin yanısıra ABD'nin "bölgede huzursuzluk çıkma ihtimali nedeniyle" Irak'ın başkenti Bağdat'taki büyükelçiliğinde "zorunlu olmayan" personelini geri çekme kararı ve ABD Başkanı Trump'ın "Orta Doğu, tehlikeli bir yer haline gelebilir" açıklaması da piyasalardaki hareketliliği arttırdı.

Başta Dolar, Euro ve Sterlin olmak üzere dövizin Türk Lirası karşısındaki zirvedeki seyri devam ederken Euro ise hem 18 Nisan’dan bu yana dolar karşısında en güçlü seviyeye ulaştı, hem de TL karşısında tüm zamanların rekorunu kırdı.

Ayrıca Ortadoğu'da yeniden artabileceği düşünülen gerilim de ons altın fiyatlarını yukarı yönlü etkiledi.

Uzmanlar, 3372 dolar seviyesindeki direncin aşılması durumunda yükselişin 3391-3413 dolar aralığına doğru devam edebileceğini öngörüyor. Ancak bu seviyenin altında kalınması halinde, olası bir düzeltmede destek noktaları 3353 ve 3331 dolar olarak izleniyor.

İşte 12 Haziran Perşembe günü saat 11:00 itibariyle son durum:

Dolar : 39,30 TL

Euro : 45,47 TL

Sterlin :53,38 TL

Ons altın : 3.356 Dolar

Gram altın : 4.232 TL

Çeyrek altın : 6.912 TL

Yarım altın : 13.824 TL

Cumhuriyet altını : 28.434 TL

Gümüş : 45,24 TL

Bitcoin : 107.7604 Dolar

Ethereum : 2.752 Dolar