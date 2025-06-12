  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Piyasalar yine yangın yeri: Euro tarihi zirvesini gördü, altın uçuyor!

Piyasalar yine yangın yeri: Euro tarihi zirvesini gördü, altın uçuyor

Piyasalar yine yangın yeri: Euro tarihi zirvesini gördü, altın uçuyor
Güncelleme:

Piyasalar yeni güne yeni bir zirve ile başladı. Euro/TL tarihi rekorunu yenilerken, altın fiyatları da uçuşa geçti. İşte Dolar, Euro, Sterlin, gümüş, altın ve kripto para piyasalarında son durum....

ABD’de mayıs enflasyonunun tahminlerin altında kalması sonrasında ABD Merkez Bankası FED'in faiz indirimi beklentileri güçlendikten sonra piyasalar karıştı.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından, Çin ile anlaşmaya vardıklarını belirterek, anlaşmanın kendisi ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in son onayına tabi olacağını ifade etti.

Bu finansal gelişmelerin yanısıra ABD'nin "bölgede huzursuzluk çıkma ihtimali nedeniyle" Irak'ın başkenti Bağdat'taki büyükelçiliğinde "zorunlu olmayan" personelini geri çekme kararı ve ABD Başkanı Trump'ın "Orta Doğu, tehlikeli bir yer haline gelebilir" açıklaması da piyasalardaki hareketliliği arttırdı. 

Başta Dolar, Euro ve Sterlin olmak üzere dövizin Türk Lirası karşısındaki zirvedeki seyri devam ederken Euro ise hem 18 Nisan’dan bu yana dolar karşısında en güçlü seviyeye ulaştı, hem de TL karşısında tüm zamanların rekorunu kırdı.

 Ayrıca Ortadoğu'da yeniden artabileceği düşünülen gerilim de ons altın fiyatlarını yukarı yönlü etkiledi.

Uzmanlar, 3372 dolar seviyesindeki direncin aşılması durumunda yükselişin 3391-3413 dolar aralığına doğru devam edebileceğini öngörüyor. Ancak bu seviyenin altında kalınması halinde, olası bir düzeltmede destek noktaları 3353 ve 3331 dolar olarak izleniyor.

İşte 12 Haziran Perşembe günü saat 11:00 itibariyle son durum:

Dolar : 39,30 TL
Euro : 45,47 TL
Sterlin :53,38 TL

Ons altın : 3.356 Dolar
Gram altın : 4.232 TL
Çeyrek altın : 6.912 TL
Yarım altın : 13.824 TL
Cumhuriyet altını : 28.434 TL

Gümüş : 45,24 TL

Bitcoin : 107.7604 Dolar
Ethereum : 2.752 Dolar

text-ad
Etiketler dolar dolar/tl dolar kaç TL Euro euro/tl euro kaç tl dolar kuru euro kuru döviz döviz kuru döviz kurları altın çeyrek altın fiyatı gram altın fiyatı cumhuriyet altını altının gramı çeyrek altın ne kadar altın gramı güncel altın fiyatları gümüş gümüş fiyatı kripto para bitcoin Ethereum bitcoin fiyatı BTC fiyatı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Antalya'da 5 yıldızlı otelde yangın paniği: Yüzlerce turist tahliye edildi! Antalya'da 5 yıldızlı otelde yangın paniği: Yüzlerce turist tahliye edildi! Cinsel ilişki tuzağıyla 3 çocuğa kabusu yaşattılar: Zanlılardan biri de kadın! Cinsel ilişki tuzağıyla 3 çocuğa kabusu yaşattılar: Zanlılardan biri de kadın! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Sağanak yağışlar geri dönüyor Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Sağanak yağışlar geri dönüyor Ünlü gazeteci hayatını kaybetti! Ünlü gazeteci hayatını kaybetti! Plajın Sultanları Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur'un Alanya etabına galibiyetle Plajın Sultanları Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur'un Alanya etabına galibiyetle Türkiye'de internet ücretlerine dev gibi zam geliyor! Türkiye'de internet ücretlerine dev gibi zam geliyor! İstanbul'u terk edip Ege'ye yerleşen güzel oyuncu hamilelik pozları tepki çekti İstanbul'u terk edip Ege'ye yerleşen güzel oyuncu hamilelik pozları tepki çekti ''Erdoğan taktik değiştirdi, 1 bakan hariç tüm kabine değişecek'' ''Erdoğan taktik değiştirdi, 1 bakan hariç tüm kabine değişecek'' Survivor adasının güzeli yaz sezonunu açtı, sosyal medya karıştı Survivor adasının güzeli yaz sezonunu açtı, sosyal medya karıştı Türkiye'nin tanınmış 10 sosyal medya fenomeni gözaltında! Türkiye'nin tanınmış 10 sosyal medya fenomeni gözaltında!
Güzel oyuncudan sıradışı sanatsal çalışması için gelen eleştirilere sert yanıt Güzel oyuncudan sıradışı sanatsal çalışması için gelen eleştirilere sert yanıt İstanbul'da sabaha karşı korkutan deprem! İstanbul'da sabaha karşı korkutan deprem! Genç kadın, tacizcisini sokak ortasında vurup cep telefonu ile videosunu çekti! Genç kadın, tacizcisini sokak ortasında vurup cep telefonu ile videosunu çekti! Türkiye'nin gizli cennetinde korkunç ölüm: 3 yaşındaki bebek kurtarılamadı! Türkiye'nin gizli cennetinde korkunç ölüm: 3 yaşındaki bebek kurtarılamadı! Türkiye'nin ünlü gurmesi Vedat Milor'dan Nusret için olay ifadeler Türkiye'nin ünlü gurmesi Vedat Milor'dan Nusret için olay ifadeler Narin cinayetinde yeni gelişme: Diyarbakır Barosu reddetti Narin cinayetinde yeni gelişme: Diyarbakır Barosu reddetti Sosyal medya tacizcisine güpegündüz yol kenarıkan donduran işkence kamerada! Sosyal medya tacizcisine güpegündüz yol kenarıkan donduran işkence kamerada! Emekli maaşı promosyonlarında en yüksek promosyonunu veren banka değişti Emekli maaşı promosyonlarında en yüksek promosyonunu veren banka değişti AK Partili vekilden canlı yayında güldüren gaf: AK Partili Başkanı AK Parti'ye geçtiğini sandı! AK Partili vekilden canlı yayında güldüren gaf: AK Partili Başkanı AK Parti'ye geçtiğini sandı!