Piyasalar yön arayışında; altında düşüş, Dolar ve Euro'da ise yükseliş var

Türk Lirası karşısında rekor üstüne rekor kırdıktan sonra kısmen de olsa gerileyen döviz kuru haftanın son işlem gününde yine kritik seviyede... İşte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarda son durum...

ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararı ile hareketlenen piyasalarda Dolar ve Euro'daki yükseliş sürerken, altındaki geri çekilme devam ediyor.

Daha önce 2022 yılında faiz arttırımına gideceğini açıklayan FED, yılın ilk faiz kararında faizleri yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. FED'in bu kararı "FED faiz artırımını Mart'a bıraktı" yorumlarına yol açtı.

Powell'ın açıklamaları sonrasında piyasalarda başlayan hareketlilikle birlikte dolar, diğer para birimlerine karşı güçlenirken dolar endeksi, 96,940 ile Temmuz 2020'den bu yana gördüğü en yüksek seviyeye çıktı.

Benzer hareketlerin yaşandığı euro/dolar endeksi de 19 ayın dibini gördü ve 1,1182'ye geriledi.

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 13,63 TL'den, Euro 15,22 TL'den, Sterlin ise 18,30 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,6250 lira, avronun satış fiyatı ise 15,2050 lira olmuştu.

Altın ve Gümüş

Onsu 1.798 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 780/788, çeyrek altın 1.266/1.292, Cumhuriyet altını ise 5.207/5.267 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 9,99 TL'den fiyatlanıyor.

Bitcoin ve Ethereum

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 37 bin 252 dolardan, Ethereum ise 2 bin 448 dolardan fiyatlanıyor.

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon hedefi

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon Raporu 2022-I" toplantısında Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisini açıkladı. TCMB 2022 sonu enflasyon tahminini, yüzde 11,8'den yüzde 23,2'ye yukarı yönlü güncelledi. Kavcıoğlu yaptığı açıklamada "2022 yıl sonu enflasyon tahminini 11,4 puanlık güncellemeyle yüzde 11,8’den yüzde 23,2’ye yükselttik. Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 sonunda yüzde 23,2, 2023 sonunda yüzde 8,2 ve 2024 sonunda yüzde 5 seviyelerine tekabül etmektedir" dedi.

TCMB tarafından, bir önceki raporda bu yıl sonu için yüzde 11,8, 2023 sonu için yüzde 7 'lik bir tahmin ortaya konmuştu.

Bakan Nebati enflasyon hedefini açıkladı

Hazine ve Maliyte Bakanı Nureddin Nebati yaptığı açıklamada "Hedefimiz enflasyonu aşağı çekmek. Bir süre yüzde 40’lar civarında olacak. Yaz aylarında bir miktar düşme olacak. Yıl sonunda baz etkisiyle yüzde 30’ların altına indirmeyi hedefliyoruz." diyerek hükümetin yıl sonu enflasyon hedefini açıkladı.