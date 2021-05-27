Piyasalar zirveye demir attı! Dolar, Euro ve altında günün ilk rakamları

Peş peşe gelen rekorların ardından zirveye adeta demir atan, dolar, euro ve altın yeni günde de yükselişte. Dolar 8,50, Euro 10,50, Sterlin ise 12 TL'ye dayandı. Gram altın son 6 ayın zirvesinde...

Serbest piyasada dolar 8,47 TL'den, Euro 10,35 TL'den, Sterlin ise 11,98 TL'den işlem görüyor. Gram altın 517 TL'den fiyatlanırken, gram da 7,54 TL'den işlem görüyor.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin 40,000 doların üzerini gördükten sonra, gelen kâr satışlarının da etkisiyle yeniden yeniden geri çekildi ve 37 bin 600 dolar seviyelerine geriledi.

Onsu 1.897 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 511/517, çeyrek altın 829/848, Cumhuriyet altını ise 3.412/3.454 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Salı günü piyasalarda yaşanan satış dalgasıyla 8,48'e kadar yükselen dolar/TL dün yatay bir gün geçirdi ve 8,46 seviyelerinde dalgalandı.

Dolar/TL'de bugün de 8,46'nın üzerindeki benzer seviyeler korunuyor. Tüm zamanların en yüksek seviyesini 10,39'un üzerine çıkan euro/TL ise bu sabah dünkü kapanışa göre yüzde 0,2 civarı yukarıda ve 10,34 düzeyinde el değiştiriyor.

Yurtdışı piyasalarda ABD'deki enflasyon endişeleri ve gelişmeler önemli yer tutarken hafta başında sert düşen dolar endeksi yeniden 90 üzerine çıktı. 1.23'ü zorlayan euro/dolar paritesi ise 1.21'lere indi.

Bitcoin 40,000 dolardan geri döndü

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin 40,000 doların üzerini gördükten sonra, gelen kâr satışlarının da etkisiyle yeniden bu düzeyin altına geriledi.

Son 24 saat içinde 37,247.90 ve 40,782.08 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 4.84 düşüşle 37.414.29 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 4.80 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 33 milyar dolarlık düşüşle 703 milyar dolara indi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 2,642.61 ve 2,911.74 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 5.00 düşüşle 2,670.35 dolara geriledi. Birimin haftalık kazancı yüzde 5.49 ve piyasa hacmi yaklaşık 15 milyar dolarlık düşüşle 311 milyar dolar düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarında geçen hafta sonunda yeniden üçüncü sıraya yükselen Tether de 1.00 dolar dolayında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 0.02 yükseldi. Birimin haftalık kazancı yüzde 0.01 ve piyasa hacmi de 61 milyar dolar düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarının en büyük 100 biriminden 75 birimin değeri son 24 saatte düşerken, ilk 10 birimden dokuz tanesi de düşenler arasındaydı.

Bu gelişmelerle tüm piyasalarda toplam hacim 1.0 trilyon 648 milyar dolar ile 1.5 trilyon doların üzerindeki tutundu. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez;

- 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar,

- 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar,

- 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar,

- 7 Mayıs'ta 2.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Toplam 10,070 kripto para biriminin işlem gördüğü 384 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 42.5'ini Bitcoin, yüzde 18.8'ini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 158 milyar dolar düzeyindeydi.

Albcoin Araştırma Müdürü Helin Çelik, kripto para piyasasına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

Bitcoin'in son günlerde üç büyük faktör sayesinde iyileşme gösterdiğinin altı çizilen Cointelegraph'ın analizinde, "İlk olarak Tesla CEO'su Elon Musk ve MicroStrategy CEO'su Michael Saylor, Bitcoin madencilerini temiz enerji kullanmaya teşvik ediyor" denildi. Buna göre, Musk ve Saylor, ABD'deki Bitcoin madencileriyle ile güvenilir enerji tüketimi konusunda görüştü.

İkinci olarak, Bitcoin vadeli işlemler piyasası büyük ölçüde sıfırlandı. Bybt.com verilerine göre BTC fiyatı 30 bin doların altına gerilediğinde, vadeli işlem piyasasındaki açık pozisyonlar 27 milyar dolardan 11 milyar dolara geriledi. Bu durum, vadeli işlem piyasasının artık fazla kalabalık olmadığı ve daha sürdürülebilir bir rallinin başlayabileceği anlamına geliyor.

Üçüncü olarak Ethereum, son günlerde hızlı bir yükseliş gösterdi. Bu durum, Ether Bitcoin'den daha büyük bir düzeltme yaşadığından dolayı Bitcoin ve altcoin'lere de fayda sağladı.

Yatırımcılar, kısa vadede 42 bin doların önemli bir direnç seviyesi olduğunu, bu seviyenin ardından ise 49 bin doların büyük bir satış alanı olduğunu söylüyor.