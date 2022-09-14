Piyasalarda ABD enflasyonu depremi: Dolar uçtu, Euro ve altın çakıldı

ABD'den dün gelen enflasyon verisi sonrasında piyasalar bir anda karıştı. Dolar 18,26 ile 2022 yılının zirvesine çıkarken, Euro ve altın sert düştü. İşte Dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Piyasalarda başta döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri tüm hızıyla sürerken, dün açıklanan ABD enflasyon verileri sonrasında piyasalar allak bullak oldu.

Dolar kuru 18,26 TL'yi görerek 2022 yılının zirvesine ulaşırken, Euro, Sterlin ve altında sert düşüşler görüldü.

Dolardaki güçlenme ile Euro/dolar paritesi yeniden 1’i altına inerken, Avrupa’da endeks vadeli kontratlar yeni güne de satıcılı başladı.

Bugün ise piyasalar ABD enflasyon verilerini bekliyordu. Beklenen açıklama geldi. ABD'de enflasyon (TÜFE), ağustosta aylık yüzde 0,1 arttı, yıllık bazda ise yüzde 8,3 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Piyasa beklentisi temmuz ayında yüzde 8.5 olarak açıklanan yıllık enflasyonun yüzde 8.1'e gerilemesi yönündeydi. ABD Başkanı Joe Biden, ülkede enflasyonu düşürmek için daha fazla zaman ve kararlılığın gerekeceğini belirttiği açıklamasında "Enflasyonu düşürmek için daha fazla zaman ve kararlılık gerekecek" ifadelerini kullandı.

Verinin ardından Fed’in gelecek haftaki toplantısında, federal fonlama oranı politikasına başladığı 1990’lardan bu yana ilk kez 100 baz puanlık faiz artırımına gideceği ihtimali fiyatlamaya başlarken, faizlerde en az 75 baz puanlık artışa kesin gözüyle bakılıyor.

İşte piyasalarda son durum:



Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,26 TL'den başlayan Dolar 18,25 TL'den,

18,25 TL'den başlayan Euro 18,27 TL'den,

21,04 TL'den başlayan Sterlin ise 21,09 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 18,25 lira, euronun satış fiyatı ise 18,31 lira olmuştu.

Altın, gümüş ve bakır

Güne 1.703 dolar'dan başlayan Ons altın 1.706 dolar'dan,

999 TL'den başlayan Gram altın 1.001 TL'den,

1.607 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.609 TL'den,

6.613 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 6.622 TL'den,

11,35 TL'den başlayan Gümüş ise 11,45 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise

güne 20.343 Dolar'dan başlayan Bitcoin 20.340 Dolar'dan,

1.616 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.601 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 92,69 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 93,22 Dolar'dan işlem görüyor.