Piyasalarda altın uçtu; Dolar 15 TL'ye, Euro 16 TL'ye dayandı!

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal harekatıyla yükselişe geçen piyasalar yeni güne de yükselişle başladı. Özellikle "güvenli liman" altındaki yükseliş dikkat çekerken, iktidarın frenlemeye çalışan döviz kuru da altının yükselişine kapıldı... İşte piyasalarda son durum..

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal harekatı piyasaları da olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Rusya-Ukrayna savaşı makroekonomik olarak beklentileri bozmuş durumda. Dolar küresel çapta yükselişini sürdürüyor. Tüm bu durumlar TL üzerindeki baskıları artırıyor.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının risk algısını artırarak dolar karşısında gelişmekte olan ülke para birimlerini baskıladığını bildirdi. Analistler, Rusya-Ukrayna savaşındaki seyrin varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürmesinin beklendiğini aktararak, konuyla ilgili haber akışının yatırımcıların odağında söyledi.

Merkez Bankası'ndan rekor döviz satışı

Merkez Bankası'nın Botaş'a enerji ithalatı için döviz satışı şubatta 5,4 milyar dolarla rekor tazeledi. Merkez'in Botaş'a satışları son dört ayda 15,1 milyar dolara ulaştı.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 14,38 TL'den başlayan Dolar 14,49 TL'den, 15,66 TL'den başlayan Euro 15,83 TL'den, 18,93 TL'den başlayan Sterlin ise 19,04 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,3430 lira, avronun satış fiyatı ise 15,6470 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Onsu 2.013 dolar olan altında, gram altın 937/938, çeyrek altın 1.508/1.509 Cumhuriyet altını ise 6.208/6.209 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 12,11 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto para piyasaları

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 38 bin 239, Ethereum 2 bin 515 dolardan işlem görüyor.

Petrol fiyatı zirvede

Rusya Ukrayna savaşıyla birlikte tırmanan petrol fiyatları, savaşın 13. gününde 120 dolar seviyesinin üzerinde yer alıyor. Dün 128 dolar seviyesini aşan Brent Petrol varil fiyatı, bu sabah 123 dolardan işlem görüyor.

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, dün Rus petrolüne yönelik ambargo tartışmalarına ilişkin konuşmuştu.

Ambargo kararının felakete yol açacağını savunan Novak, petrolün varil fiyatının 300 doların üstüne çıkabileceğini söylemişti.

AB'den kripto paralara "Rusya yaptırımı" incelemesi

Avrupa Birliği (AB), kripto varlıkların Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlardan kaçınmak için kullanılıp kullanılmadığının incelendiğini bildirdi.

Brüksel'de gazetecilere açıklamalarda bulunan üst düzey bir AB yetkilisi, AB'nin Rusya'ya karşı uyguladığı ekonomik yaptırımlara karşı kripto varlık kullanımına ilişkin çalışmalar yapıldığını söyledi.

Kripto varlıkların AB ve diğer Batı ülkeleri tarafından uygulanan yaptırımların etrafından dolaşma imkanı sağlayacak bir yol olarak kullanılma olasılığı olduğuna işaret eden yetkili, AB'nin bu konudaki gelişmelere ilişkin raporlar aldığını ve bu konudaki verileri değerlendirdiklerini ifade etti.

FED faiz artırımı içini tarihi açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, "bu ayki toplantımızda politika faizini yükseltmenin uygun olacağını düşünüyoruz" dedi. Powell, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ABD ekonomisi üzerinde yüksek derecede belirsizlik etkisi yapıyor. Yüzde 2'nin oldukça üzerinde enflasyon ve güçlü bir işgücü piyasası ile, bu ayki toplantımızda politika faizini yükseltmenin uygun olacağını düşünüyoruz" dedi.

Merkez Bankası rezervleri azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 18 Şubat ile biten haftada 837 milyon dolar azalarak, 114 milyar 11 milyon dolar oldu.Brüt döviz rezervleri de 2 milyar 334 milyon dolarlık azalışla 75 milyar 116 milyon dolardan 72 milyar 782 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 18 Şubat haftasında 1 milyar 497 milyon dolar artarak 39 milyar 732 milyon dolardan 41 milyar 229 milyon dolara yükseldi.