Piyasalarda baş döndüren hareketlilik: Dolar kritik seviyenin altında!

Geçen hafta, 7,2406 ile 21 Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyeyi görmesi sonrası bir önceki haftaya göre yüzde 1 azalarak düşüş eğilimini üst üste 4. haftaya taşıyan dolar/TL, 7,3581'den kapanış yapmıştı.

Piyasalar yeni güne yine dalgalı bir seyirle başladı. Dolar 7,44 TL'den, Euro 9,05 TL'den, Sterlin ise 10,10 TL'den işlem görüyor. Altının gramı 444 TL'den fiyatlanırken, gümüş de 6,09 TL seviyesinde. Bitcoin ise 36 bin 137 dolardan alıcı buluyor.

Onsu 1.856 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 440/444, çeyrek altın 714/729, Cumhuriyet altını ise 2.938/2.970 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci ve ekonomik destek paketi gelişmelerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve aşılama çalışmalarına ilişkin gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu dile getirdi.

Bitcoin'de mart ayından beri en büyük düşüş

Bitcoin’in 8 Ocak’ta 42.000 dolar seviyelerini test etmesinin ardından gelen bu düşüş, küresel piyasaların geçen yıl salgınla ilk kez sarsılmasından bu yana görülen en büyük iki günlük düşüş oldu. Bitcoin fiyatı, Pazar ve Pazartesi günlerinde yüzde 21 oranında düşerek 32.389 ABD doları seviyesini gördü.



