Piyasalarda büyük düşüş! Dolar, Euro ve altın eridi

Piyasalar Ağustos ayının başladığı yeni haftaya düşüşle başladı. Dolar, Euro, Sterlin ve altın geri çekildi. Kripto para piyasaları da tekrar düşüşe geçti.

Piyasalar yeni güne yeniden yükselişle başladı. FED'in politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakmıştı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu da dün yaptığı açıklamada, TCMB'nin yıl sonu enflasyon beklentisini güncellediğini belirterek, "Enflasyonun 2021 sonunda yüzde 14,1 olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir" demişti.

DOLAR, EURO VE STERLİN

Dolar 8,36 TL'den, Euro 9,93 TL'den, Sterlin ise 11,62 TL'den işlem görüyor.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 8,4160 lira, avronun satış fiyatı ise 9,9970 lira olmuştu.

Geçen haftanın son günü 8,40'a kadar gerileyen dolar/TL, ağustos ayına 8,48 seviyelerini test ederek başladı. Euro/TL ise 10,03 seviyelerinde. Dolar/TL aylık bazda yüzde 3, haftalık bazda ise yüzde 1,2 değer kaybı yaşadı. Cuma günü 8,40'a kadar gerileyen kur, bu sabah 8,47 seviyelerinde. Küresel cephede ise Asya piyasaları haftaya pozitif başlangıç yaparken, petrol fiyatında yüzde 1’lik kayıp etkili.

Reuters'a konuşan bir bankanın döviz masası işlemcisi enflasyonda yukarı yönlü büyük bir sürpriz olmazsa kurda düşüşün bir süre daha devam edebileceğini söyledi.

GÜMÜŞ VE ALTIN

Gümüş 6.86 TL'den işlem görürken onsu 1.814 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 483/487, çeyrek altın 783/800, Cumhuriyet altını ise 3.223/3.258 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

BITCOIN VE ETHEREUM

Uzun bir süredir düşüşünü sürdüren ancak hafta sonu yeniden yükselişe geçen kripto para piyasalarında ise ibre yeniden aşağı döndü. Bitcoin 39 bin 583 dolardan Ethereum ise 2 bin 613 dolardan işlem görüyor.