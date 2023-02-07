Piyasalarda deprem büyüyor

Türkiye Kahramanmaraş'ta meydna gelen ve 10 ilimizde büyük yıkım ve can kaybına yol açan depremlerin kabusunu yaşarken piyasalarda da ibre yukarı döndü. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Türkiye Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 büyük depremin 10 ilimizdeki yıkımı ve can kaybı artarken piyasalar da allak bullak.

Geçtiğimiz haftayı Türkiye İstatistik Kurumu'ndan gelen enflasyon rakamları, ABD, Avrupa ve İngiltere Merkez Bankaları'nın faiz kararlarıyla çalkantılı bir seyirle tamamlayan piyasalar yeni haftaya da Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde büyük yıkım ve can kaybına yol açan deprem şokuyla başladı.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 18,82 TL'den, Euro 20,22 TL'den, Sterlin 22,69 TL'den, Japon Yeni ise 14,23 TL'den işlem görüyor.

Dün serbest piyasada Dolar 18,82 TL, Euro 20,22 TL, Sterlin 23,68 TL, Japon Yeni ise 14,19 TL'den işlem görmüştü.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.874 Dolar'dan, Gram altın 1.134 TL'den, Çeyrek altın 1.824 TL'den, Cumhuriyet altını 7.506 TL'den, Gram Gümüş ise 13,53 TL'den fiyatlanıyor.

Dün Ons altın 1.872 Dolar'dan, Gram altın 1.134 TL'den, çeyrek altın 1.822 TL'den, Cumhuriyet altını 7.498 TL'den, gram gümüş ise 13,56 TL'den işlem görmüştü.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise uzun süredir devam eden düşüş hareketi durdu. Kripto paralar şimdi bir yukarı, bir aşağı çalkantılı bir seyirle devam ediyor.

Bitcoin 22 bin 929 Dolar'dan, Ethereum ise 1.635 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı da 81,84 Dolar'dan işlem görüyor.