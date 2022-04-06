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Piyasalarda dikkat çeken düşüş... Dolar, Euro ve altın şaşırttı

Piyasalarda dikkat çeken düşüş... Dolar, Euro ve altın şaşırttı

TÜİK'in Mart ayı enflasyon rakamlarının etkilerinin sürdüğü piyasalarda dikkat çeken hareketlilik. İşte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Bir yandan iç politika ve yüksek enflasyon diğer yandan Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatından olumsuz etkilenen piyasalar yeni güne de hareketli başladı.

ABD Merkez Bankası FED'in faiz artışı yapmasına yönelik beklentiler ve Rusya’ya yönelik Avrupa'dan yeni ek yaptırımların yolda olması piyasalarda dikkat çeken hareketliliğe yol açıyor.

Yüksek seyreden enflasyon üzerinde, Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu gıda ve enerji fiyatları kanalından gelen yukarı yönlü baskıların arttığını aktaran analistler, bunun da para politikalarına yönelik şahin beklentileri beslemeye devam ettiğini belirtti.

İşte piyasalarda son durum...

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 14,72 TL'den, Euro 16,05 TL'den, Sterlin ise 19,26 TL'den işlem görüyor. 

Altın ve gümüş

Onsu 1.922 dolar olan altında, gram altın 909/910 TLçeyrek altın 1.463/1.464 TL, Cumhuriyet altını ise 6.019/6.020 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor. 

Gümüş ise 11,52 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar
 

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 45 bin 375, Ethereum ise 3 bin 369 dolardan işlem görüyor.  

Petrol fiyatları

Brent petrol fiyatlarında 110 doların altındaki yatay seyir devam ediyor.

6 Nisan 2022 tarihinde uluslararası piyasalarda Brent petrol varil fiyatı 107 dolar seviyesinde yer alıyor.

Fiyatlardaki yükselişte, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları gündeme getirmesinin arz daralması endişelerini tetiklemesi etkili oldu.

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