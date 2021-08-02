Piyasalarda dikkat çeken hareket! İşte Dolar, Euro ve altında son durum

Piyasalar Ağustos ayının başladığı yeni haftaya düşüşle başladı. Dolar, Euro, Sterlin ve altın geri çekildi. Kripto para piyasaları da tekrar düşüşe geçti.

Piyasalar yeni güne yeniden yükselişle başladı. FED'in politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakmıştı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu da dün yaptığı açıklamada, TCMB'nin yıl sonu enflasyon beklentisini güncellediğini belirterek, "Enflasyonun 2021 sonunda yüzde 14,1 olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir" demişti.

DOLAR, EURO VE STERLİN

Dolar 8,46 TL'den, Euro 10,08 TL'den, Sterlin ise 11,78 TL'den işlem görüyor.

Reuters'a konuşan bir bankanın döviz masası işlemcisi enflasyonda yukarı yönlü büyük bir sürpriz olmazsa kurda düşüşün bir süre daha devam edebileceğini söyledi.

GÜMÜŞ VE ALTIN

Gümüş 6.94 TL'den işlem görürken onsu 1.809 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 487/492, çeyrek altın 791/808, Cumhuriyet altını ise 3.265/3.292 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

BITCOIN VE ETHEREUM

Uzun bir süredir düşüşünü sürdüren ancak haftasonu yeniden yükselişe geçen kripto para piyasalarında ise ibre yeniden aşağı döndü. Bitcoin 39 bin 725 dolardan Ethereum ise 2 bin 556 dolardan işlem görüyor.