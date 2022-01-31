Piyasalarda dikkat çeken hareketlilik: Dolar, Euro, altın hızlı düştü!

Piyasalar yeni haftaya düşüşle başladı. İşte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum....

ABD Merkez Bankası FED'in faiz artırımları konusunda daha agresif olacağı beklentilerinin ABD Doları'nı güçlendirmesi altın fiyatını aşağı yönlü baskı altında tutmaya devam ediyor. Piyasaların takip ettiği maddelerin başında yine koronavirüs salgını ilk sırada yer alırken, Rusya-Ukrayna gerilimi de piyasaları domine ediyor.

Öte yandan Türkiye'de 2021 yılının son çeyreğinde Türk Lirası'ndaki rekor değer kaybı sonrası ekonomi yönetiminin "Türk Lirası'nı güçlendirme" politikalarına ilişkin atılacak yeni adımlar da merakla bekleniyor.

TL'nin birikimli değer kayıpları, asgari ücret zammı ve artan enerji fiyatları ile Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Ocak ayında neredeyse 20 yılın zirvesi olan %46.68'e yükselmesi bekleniyor. Enflasyonun Ocak ayında yapılan elektrik ve doğalgaz zamları ile asgari ücret artışın etkisiyle birkaç ay boyunca yükselişini koruyacağı tahmin ediliyor. Merkez Bankası (TCMB) kurdaki sorunun çözüldüğünü sıranın enflasyona geldiğini belirtti. TCMB geçen hafta yayımladığı yılın ilk enflasyon raporunda 2022 yıl sonu için enflasyon tahminini %11.8'den %23.2'ye yükseltmişti.

Bu bilgilerin gölgesinde piyasalarda ise son durum şöyle:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 13,53 TL'den başlayan Dolar 13,33 TL'den, 15,13 TL'den başlayan Euro 14,90 TL'den, 18,20 TL'den başlayan Sterlin ise 17,92 TL'den işlem görüyor.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 13,5870 lira, avronun satış fiyatı ise 15,1530 lira olmuştu.

Altın ve Gümüş

Onsu 1.790 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 760/767, çeyrek altın 1.232/1.259, Cumhuriyet altını ise 5.074/5.130 alış/satış fiyatıyla işlemde.

Gümüş ise 9,67 TL'den fiyatlanıyor.

Bitcoin ve Ethereum

Kripto para piyasaları dalgalı geçen bir haftanın ardından yeni haftaya düşüşle başladı.

Kripto para piyasalarında hafta sonu yeniden yeşil ışık yakarak yatırımcısını heyecanlandıran Bitcoin 37 bin 160, Ethereum ise 2 bin 523 dolar seviyesinde.

Brent petrolün varil fiyatı 89,48 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 89,48 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 91,70 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 88,52 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.22 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 89,48 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 87,84 dolardan alıcı buldu.

Cuma günü varil başına 91,70 dolarla, fiyatlar Ekim 2014'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bu yükselişte, Doğu Avrupa ve Orta Doğu'da devam eden gerilimlerin arz kesintilerine yönelik endişeleri artırması etkili oldu.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Ukrayna konusunda yarın toplanacak BM Güvenlik Konseyi'nde Rusya'ya "sert baskı" uygulama sözü verdi.

Süregelen talep toparlanması ve arz daralması karşısında, OPEC+ ülkelerinin mart ayındaki üretim artışına karar vereceği 2 Şubat'taki toplantısı öncesi piyasalardaki oluşan belirsizlik de fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Uzmanlar, önceki üretim kotalarına ulaşamayan OPEC+ grubunun mart ayında da mevcut üretim politikasına sadık kalacağını ve artan talep karşısında arzdaki daralmanın süreceğini tahmin ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 89,57 ile 89,64 dolar aralığının direnç, 89,40 ile 89,30 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Uzmanların yorumları

Analistler, şahinleşen ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasının altının ons fiyatını baskıladığını, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimle artan jeopolitik risklerin ise söz konusu düşüşü sınırladığını ifade etti.

Analistler, para politikalarına ilişkin beklentiler ve jeopolitik riskler nedeniyle pay piyasalarında işlem hacimlerinin düşük, oynaklığın ise yüksek seyretmeye devam ettiğini söyledi.

Enflasyon beklentisi korkutuyor

Bu arada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın ilk Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda, 2022 sonuna ilişkin enflasyon tahminini 11,4 puanlık güncellemeyle yüzde 11,8'den yüzde 23,2'ye yükselttiklerini söyledi.

Kavcıoğlu, Türk lirasını öncelikleyen geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürüttüklerini belirterek, "Liralaşma Stratejisi, TCMB'nin politika gözden geçirme sürecinin asli unsurlarından biri. Bu strateji, yeni finansal ürünler, teminat çeşitlendirilmesi ve likidite yönetimi uygulamaları vasıtasıyla Türk lirasının sistemdeki kullanımını merkeze alan bütüncül bir yaklaşımla oluşturuldu." dedi.