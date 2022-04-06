Piyasalarda dikkat çeken hareketlilik... Dolar, Euro ve altın şaşırttı

TÜİK'in Mart ayı enflasyon rakamlarının etkilerinin sürdüğü piyasalarda dikkat çeken hareketlilik. İşte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Bir yandan iç politika ve yüksek enflasyon diğer yandan Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatından olumsuz etkilenen piyasalar yeni güne de hareketli başladı. ABD Merkez Bankası FED'in faiz artışı yapmasına yönelik beklentiler ve Rusya’ya yönelik Avrupa'dan yeni ek yaptırımların yolda olması piyasalarda dikkat çeken hareketliliğe yol açıyor.

Gözler yine FED'te

ABD Merkez Bankası Fed’in 3 yıl sonra ilk kez faiz artırdığı 16 Mart tarihine ait toplantının tutanakları bu akşam TSİ 21.00’de açıklanacak. Fed’in Mayıs ayında 50 baz puan artırma olasılığı yüzde 81 oranında fiyatlanıyor. Bu akşam Fed toplantı tutanakları sonrasında yarın öğlen de ECB’nin toplantı tutanakları takip edilecek. Öte yandan tedarik ve arz sıkıntılarının yüksek olduğu günlerde ekonomik yaptırımlar enflasyonist bekleyişleri olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Analistler, Rusya'ya yönelik daha fazla yaptırım beklentileri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında "hızlı ve düzenli" sıkılaşmaya gideceği endişeleri ile emtia piyasalarında oynaklığın devam ettiğini söyledi. Fed'in mayıs ayı toplantısında hızlı faiz artırımlarına bilanço daraltma sürecinin de eşlik edebileceğine işaret eden açıklamaların ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin 2019'dan bu yana en yüksek seviyesi olan 2,63'ü test ettiğini dile getiren analistler, bu kapsamda bugün açıklanacak Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) mart ayı toplantı tutanaklarının öneminin arttığını kaydetti.

Analistler, bugünün veri gündeminde ise Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) öne çıktığını belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.950 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.

İşte piyasalarda son durum...

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 14,72 TL'den başlayan Dolar 14,74 TL'den, 16,05 TL'den başlayan Euro 16,11 TL'den, 19,26 TL'den başlayan Sterlin ise 19,31 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,7200 lira, avronun satış fiyatı ise 16,1450 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Onsu 1.924 dolar olan altında, gram altın 911/912 TL, çeyrek altın 1.465/1.466 TL, Cumhuriyet altını ise 6.033/6.035 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 11,47 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 45 bin, Ethereum ise 3 bin 326 dolardan işlem görüyor.

Petrol fiyatları

Brent petrol fiyatlarında 110 doların altındaki yatay seyir devam ediyor.

6 Nisan 2022 tarihinde uluslararası piyasalarda Brent petrol varil fiyatı 107 dolar seviyesinde yer alıyor.

Fiyatlardaki yükselişte, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları gündeme getirmesinin arz daralması endişelerini tetiklemesi etkili oldu.