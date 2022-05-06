Piyasalarda dikkat çeken hareketlilik! Dolarda ibre yukarı döndü

Dün açıklanan ve rekorun rekorunu kırarak %70'e dayanan enflasyon rakamları sonrasında piyasalarda yeni günde de hareketli seyir devam ediyor. İşte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Türkiye'de piyasalar Ramazan Bayramı tatilinden hızlı çıktı. Dün ABD Merkez Bankası FED'in faiz arttırımı kararı sonrasında bugün TÜİK tarafından açıklanan Nisan 2022 enflasyon verileri piyasaları salladı. ABD'nin enflasyonda zirveyi görmesiyle hızla faiz artırımına gideceği beklentisi doları ateşledi. Bir süredir stabil seyreden dolar/TL, tekrar yükseliş eğilimi göstermeye başladı. İşte piyasalarda son durum... Dolar, Euro ve Sterlin Dolar: Güne 14,87 TL'den başlayan Dolar 14,94 TL'den,

Euro: 15,67 TL'den başlayan Euro 15,80 TL'den,

Sterlin: 18,40 TL'den başlayan Sterlin ise 18,44 TL'den işlem görüyor. Altın ve gümüş Ons altın: 1.876 dolar seviyesinden başlayan Ons altın 1.8882 dolar'dan

Gram altın: 896 TL seviyesinden başlayan Gram altın 901/903 TL,

Çeyrek altın: 1442 TL seviyesinden başlayan Çeyrek altın 1.453/1.454TL,

Cumhuriyet altını: 5.769 TL seviyesinden başlayan Cumhuriyet altını 5.977/5.979 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor. Gümüş: Gümüş ise 10,72 TL'den fiyatlanıyor. Kripto paralar Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 36 bin 458, Ethereum 2 bin 747 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatları Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 111,59 dolardan işlem görüyor. Dün 113,99 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 110,90 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.26 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,62 artışla 111,59 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 108,88 dolardan alıcı buldu. Avrupa Birliği Komisyonunun, Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasına yönelik açıklamaları fiyatlar üzerindeki etkisini sürdürüyor. ENAG, nisan ayı enflasyonunu açıkladıGüncel Enflasyon açıklandı! 20 yılın rekoru kırıldı, kabus gibi!Güncel Enflasyon açıklandı, Mayıs 2022 kira zam oranı belli olduGüncel