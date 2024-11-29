Piyasalarda gün sonu: Borsa, Dolar, Euro, altın...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 11,92 puan artarak 9.652,00 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 10,65 puan ve yüzde 0,11 artışla 9.650,73 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.575,85 puanı, en yüksek 9.734,16 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 artışla 9.652,00 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,46, sanayi endeksi yüzde 0,74 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,54 ve hizmetler endeksi yüzde 0,19 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 27,15 puan ve yüzde 0,26 kayıpla 10.614,11 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 65'i prim yaptı, 32'si geriledi. Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, Koç Holding, Türkiye İş Bankası (C) ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 653 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 653 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,02 artarak 3 milyon 45 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,49, bileşik getirisi de yüzde 41,01 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,5552 lira, satışta 34,6937 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34,5455 lira, satışta 34,6840 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0550, sterlin/dolar paritesi 1,2690 ve dolar/yen paritesi 150,20 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,6 artışla 73,1 dolardan işlem görüyor.

AA