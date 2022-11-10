Piyasalarda kritik gün! Dolar, euro ve altın fiyatları hareketlendi

Piyasaların gözü ABD ekim ayı enflasyon verisine çevrildi. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon rakamlarını bekliyor. Ekim ayı ABD enflasyon oranları 10 Kasım Perşembe günü TSİ 14.30'da açıklanacak.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçen hafta "şahin" para politikası duruşunu sürdürmesinin ardından yatırımcıların Banka'nın faiz artırımı büyüklüğünde ilk azaltımın ne zaman başlayacağına dair yönlendirmelere odaklandığı görülüyor.



Bu anlamda en önemli sinyal ise bugün açıklanacak ABD'nin enflasyon verilerinden alınacak. Para politikası sıkılaşmasının etkilerinin gözlemleneceği veri öncesi, Banka'nın aralık toplantısına ilişkin faiz artırım büyüklüğü beklentilerinde ayrışma sürüyor.



Halihazırda Fed'in 50 baz puanlık faiz artırımı yüzde 57'lik, 75 baz puanlık faiz artırımı ise 43'lük ihtimalle fiyatlanıyor.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,58 TL'den başlayan Dolar 18,60 TL'den,

18,62 TL'den başlayan Euro 18,61 TL'den,

21,11 TL'den başlayan Sterlin 21,16 TL'den,

12,68 TL'den başlayan Japon Yeni ise 12,70 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 18,61 lira, euronun satış fiyatı ise 18,78 lira olmuştu. Altın ve gümüş

Güne 1.704 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.706 Dolar'dan,

1.018 TL'den başlayan Gram altın 1.020 TL'den,

1.636 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.640 TL'den,

6.733 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 6.750 TL'den,

12,56 TL'den başlayan Gümüş ise 12,55 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise güne 16.222 Dolar'dan başlayan Bitcoin 16.793 Dolar'dan,

1.163 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.195 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 92,42 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 92,56 Dolar'dan işlem görüyor.