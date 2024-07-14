Piyasalarda Trump fırtınası bekleniyor: Altın düşer mi, çıkar mı?

ABD Başkan adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin ardından piyasaların nasıl tepki vereceği merak konusu oldu. Bitcoin yeniden 60 bin dolar seviyesine yükselirken, uzmanlar altın fiyatlarında yeni rekor bekliyor.

ABD başkan adayı Donald Trump'a, Pensilvanya'da düzenlediği miting sırasında suikast girişimi düzenlendi.

Suikast girişimi sırasında bir kişi öldü, bir kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ayrıca Trump'a ateş eden kişinin de öldürüldüğü açıklandı.

Trump, olaydan sonra yaptığı ilk açıklamada, "İyiyim ve tıbbi muayeneden geçiyorum" ifadelerini kullandı.

Piyasalar kapalıyken gerçekleşen saldırının ardından yatırımcılar ise pazartesi günkü piyasa hareketlerini beklemeye başladı.

Saldırının piyasaya etkisi merakla beklenirken, uzmanlar ise yatırımcıların ilk etapta altın gibi güvenli liman varlıklarına yönelmesini beklediklerini bildirdi.

Bununla birlikte ilk piyasa yorumları, silahlı saldırının Trump'ın seçimi kazanma şansını artıracağını bunun da hazine tahvilleri için olumsuz olabileceğini gösterdi.

Altında rekor beklentisi

ATFX Global Markets piyasa analisti Nick Twidale ise altının tüm zamanların en yüksek seviyelerini test edebileceğini düşündüğünü söyledi.

BCA Research stratejisti Marko Papic'e göre de saldırının Trump'ın seçim şansını artırma pontansiyeli nedeniyle tahvil yatırımcılarının özellikle dikkat etmesi gerekiyor.

Papic, konuyla ilgili paylaşımında, "Trump'ın kazanma ihtimali arttıkça tahvil piyasasında bir kargaşa olasılığının da artacağına inanmaya devam ediyorum" dedi.

Bitcoin yeniden 60 bin dolara kadar çıktı

Öte yandan kripto gibi risk odaklı varlıklarda da yükseliş hızlandı. Bunun sonucunda Bitcoin'in değeri 60 bin dolara kadar çıktı. Yükselişte ise Trump'ın kendisini kripto yanlısı olarak konumlandırması etkili oldu.

Saldırı haberinin ardından 60 bin 373 dolara kadar çıkan Bitcoin fiyatı TSİ 15.30'da 59 bin 716 dolardan işlem görüyor.

Prof. Dr. Hakan Kara’dan “Trump’a suikast girişimi piyasaları nasıl etkiler?” sorusuna yanıt

Prof. Dr. Hakan Kara da Donald Trump’a yönelik suikast girişimi sonrası piyasaların nasıl etkileneceğine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kara, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Suikast girişimi ile birlikte Trump’ın kazanması kesinleşti” derken, piyasalara ilişkin şu yorumu yaptı:

“Trump'ın seçilmesi küresel piyasaları nasıl etkiler diye sorarsanız, epey karmaşık dinamikler olsa da belli bir güven aralığında şunu söyleyebiliriz sanırım: Tahvil piyasası olumsuz, hisse piyasası olumlu etkilenir.

Trump'ın büyüme dostu ve korumacı politikaları ABD'de enflasyon ve kamu borcu kaynaklı riskleri canlı tutacaktır. Böyle bir ortam hisse dostu fakat tahvil düşmanı olur.”

Prof. Dr. Kara, mesajının altında eklediği notta öngörüsünün "orta vadeli bir analiz olduğunu, kısa vadede piyasayı ABD'de enflasyon ve faiz görünümü şekillendireceğini" vurguladı.