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  3. 27 Kasım 2020 08:37

Piyasalarda yatay seyir sürüyor! Dolar ve Euro hala kritik seviyede

Piyasalar yeni güne de yatay seyirde başladı. Dolar 7,88 TL'den, Euro 9,41 TL'den, Sterlin 10,55 TL'den işlem görüyor. Altının gramı 458 TL'den alıcı bulurken, gümüş de 5,88 TL'de. Bitcoin ise 17.176 dolardan alıcı buluyor.

Piyasalarda yatay seyir sürüyor! Dolar ve Euro hala kritik seviyede
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Dün, en düşük 7,9068 en yüksek 8,0104 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 7,9537'den tamamlamıştı.

Dolar 7,88 TL'den, Euro 9,41 TL'den, Sterlin 10,55 TL'den işlem görüyor. Altının gramı 458 TL'den alıcı bulurken, gümüş de 5,88 TL'de. Bitcoin ise 17.176 dolardan alıcı buluyor.

Ons'u 1.809 dolardan fiyatlanan altında gram altın 454/485 TL, çeyrek altın 736/752 TL, Cumhuriyet altını ise 3.030/3.065 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

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