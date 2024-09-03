  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Piyasalardan enflasyon rakamlarına ilk tepki: Dolar, Euro, altın...

Piyasalardan enflasyon rakamlarına ilk tepki: Dolar, Euro, altın...

Piyasalardan enflasyon rakamlarına ilk tepki: Dolar, Euro, altın...
Güncelleme:

TÜİK ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. İşte enflasyon rakamları sonrası Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

Dolar, Euro ve altın fiyatları zirve seviyelerde işlem görmeye devam ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı enflasyon verisini açıkladı. Buna göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %51,97, aylık %2,47 arttı. 

AA Finans'ın enflasyon beklenti anketine katılan ekonomistler, enflasyonda yüzde 2.64 artış bekliyordu. Yıllık enflasyonun ise yüzde 52.20'ye ineceği öngörülüyordu.

Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci çeyreğine ilişkin Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,5 büyüme kaydetti.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 33,86 TL'den başlayan Dolar 33,92 TL'den, 

37,54 TL'den başlayan Euro 37,59 TL'den, 

44,57 TL'den başlayan Sterlin 44,61 TL'den, 

23,08 TL'den başlayan Japon Yeni ise 23,23 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 33,87 TL'den, Euro 37,53 TL'den, Sterlin 44,59 TL'den, Japon Yeni ise 23,08 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 500 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 498 Dolar'dan, 

2 bin 721 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 725 TL'den, 

4 bin 552 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 552 TL'den, 

18 bin 756 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 18 bin 718 TL'den, 

31,12 TL'den başlayan Gümüş ise 31,00 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 499 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 722 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 552 TL'den, Cumhuriyet altını 18 bin 813 TL'den, Gümüş ise 31,13 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Kripto para piyasasında ise geçtiğimi ay yaşanan son yılların en büyük düşüş sonrasında çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 59 bin 105 Dolar'dan başlayan Bitcoin 58 bin 888 Dolar'dan, 

2 bin 537 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 2 bin 515 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Güne 77,07 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 77,28 Dolar'dan işlem görüyor.

TÜİK ağustos enflasyonunu açıkladıTÜİK ağustos enflasyonunu açıkladıEkonomi
ENAG ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladıENAG ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladıEkonomi
Eylül ayı kira zam oranı belli olduEylül ayı kira zam oranı belli olduEmlak

 

Etiketler dolar dolar kuru dolar ne kadar ? dolar kur dolar fiyatı dolar tl dolar yorumları serbest piyasa döviz dolar kaç TL dolar endeksi dolar hesaplama dolar ne olur usd kur döviz hesaplama canlı döviz ruble dolar dolar fiyatları dolar çeviri Euro euro ne kadar euro kuru euro kur euro fiyatı euro tl merkez bankası döviz kuru euro kaç tl merkez bankası döviz serbest döviz dolar euro döviz kur euro yorumları merkez bankası kurları altın çeyrek altın altın yorumları çeyrek altın fiyatı altın fiyatı Gram altın cumhuriyet altını canlı altın altının gramı çeyrek altın ne kadar altın gramı gram altın fiyatı güncel altın fiyatları çeyrek altın fiyatları kapalı çarşı altın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
MİT'ten MOSSAD operasyonu: Türkiye'deki para ağını yöneten isim tutuklandı MİT'ten MOSSAD operasyonu: Türkiye'deki para ağını yöneten isim tutuklandı Sosyal medyayı ayağa kaldıran vicdansızlık Sosyal medyayı ayağa kaldıran vicdansızlık Kerem Aktürkoğlu transferinde detaylar belli oldu: İşte bonservis bedeli Kerem Aktürkoğlu transferinde detaylar belli oldu: İşte bonservis bedeli AK Parti'de değişimin fitili ateşleniyor AK Parti'de değişimin fitili ateşleniyor ENAG ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı ENAG ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı Eylül ayı kira zam oranı belli oldu Eylül ayı kira zam oranı belli oldu Teknoloji marketlerinde uzun dönemli kiralama dönemi Teknoloji marketlerinde uzun dönemli kiralama dönemi Galatasaray transfer bombasını patlattı: Osimhen İstanbul'da Galatasaray transfer bombasını patlattı: Osimhen İstanbul'da Depoları doldurun: 1 lira 30 kuruş zam geliyor Depoları doldurun: 1 lira 30 kuruş zam geliyor Galatasaray bir transferi daha açıkladı Galatasaray bir transferi daha açıkladı
Sopalı kavgaya kadınlar da karıştı: O anlar kamerada Sopalı kavgaya kadınlar da karıştı: O anlar kamerada İstanbul'da dehşete düşüren kaza İstanbul'da dehşete düşüren kaza TÜİK ağustos enflasyonunu açıkladı TÜİK ağustos enflasyonunu açıkladı Kayıp Narin'in amcası neden tutuklandı? Bakan Tunç açıkladı Kayıp Narin'in amcası neden tutuklandı? Bakan Tunç açıkladı Cumhuriyet Savcısı saldırıya uğramıştı: 2 şüpheli tutuklandı Cumhuriyet Savcısı saldırıya uğramıştı: 2 şüpheli tutuklandı Ahu Tuğba'nın yıllar önce yazdığı vasiyeti ortaya çıktı Ahu Tuğba'nın yıllar önce yazdığı vasiyeti ortaya çıktı Özgür Özel'den canlı yayında erken seçim çağrısı: Tarih bile verdi Özgür Özel'den canlı yayında erken seçim çağrısı: Tarih bile verdi Meteoroloji'den 8 il için kuvvetli yağış uyarısı Meteoroloji'den 8 il için kuvvetli yağış uyarısı Hatay'da taciz cinayeti: Suriyeliler, Suriyeliyi bıçakla öldürdü Hatay'da taciz cinayeti: Suriyeliler, Suriyeliyi bıçakla öldürdü Bu görüntüler Afrika'dan değil İstanbul'dan Bu görüntüler Afrika'dan değil İstanbul'dan