Piyasalardan enflasyon rakamlarına ilk tepki: Dolar, Euro, altın...

TÜİK ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. İşte enflasyon rakamları sonrası Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

Dolar, Euro ve altın fiyatları zirve seviyelerde işlem görmeye devam ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı enflasyon verisini açıkladı. Buna göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %51,97, aylık %2,47 arttı.

AA Finans'ın enflasyon beklenti anketine katılan ekonomistler, enflasyonda yüzde 2.64 artış bekliyordu. Yıllık enflasyonun ise yüzde 52.20'ye ineceği öngörülüyordu.

Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci çeyreğine ilişkin Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,5 büyüme kaydetti.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 33,86 TL'den başlayan Dolar 33,92 TL'den,

37,54 TL'den başlayan Euro 37,59 TL'den,

44,57 TL'den başlayan Sterlin 44,61 TL'den,

23,08 TL'den başlayan Japon Yeni ise 23,23 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 33,87 TL'den, Euro 37,53 TL'den, Sterlin 44,59 TL'den, Japon Yeni ise 23,08 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 500 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 498 Dolar'dan,

2 bin 721 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 725 TL'den,

4 bin 552 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 552 TL'den,

18 bin 756 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 18 bin 718 TL'den,

31,12 TL'den başlayan Gümüş ise 31,00 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 499 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 722 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 552 TL'den, Cumhuriyet altını 18 bin 813 TL'den, Gümüş ise 31,13 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Kripto para piyasasında ise geçtiğimi ay yaşanan son yılların en büyük düşüş sonrasında çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 59 bin 105 Dolar'dan başlayan Bitcoin 58 bin 888 Dolar'dan,

2 bin 537 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 2 bin 515 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 77,07 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 77,28 Dolar'dan işlem görüyor.