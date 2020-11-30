Piyasalardan yeni haftanın ilk rakamlar! Dolar, euro ve altın yükselişte

Önceki hafta Merkez Bankası'nın faiz artırımının ardından 7,52 liraya kadar gerilen dolar, geçen hafta önce 8 liranın üzerine çıktı. Ardından ise 7,78 liraya kadar geriledi. Haftayı ise 7,83 seviyesinden kapattı.

Piyasalar yeni haftaya hafif bir yükselişle başladı. Dolar 7,84 TL'den, Euro 9,40 TL'den, Sterlin 10,48 TL'den işlem görürken, gram altın 447,16, gümüş ise 5,59 TL seviyesinde. Bitcoin ise 18 bin 542 dolardan alıcı buluyor.

Ons'u 1.769 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 443/447, çeyrek altın 718/733, Cumhuriyet altını ise 2.956/2.988 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Üçüncü çeyrek büyüme rakamları bugün açıklanacak. Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 9,9 daralmıştı. Sanayi ve iş dünyasındaki normalleşmenin ve hızlı kredi büyümesinin ekonomiye yansımasını izlenecek.

Reuters'ın 14 kurumun katılımıyla yaptığı ankette, bir önceki yılın aynı dönemine göre büyüme tahminleri, en düşük yüzde eksi 1,5, en yüksek yüzde 6,8 aralığında yer alıyor. Ortalaması ise yüzde 4,8. 2020 yılı için ise bir değişim beklenmiyor. Rakamlar saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu tarafından duyurulacak.