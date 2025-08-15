  1. Anasayfa
Piyasaların 2025 yılı sonu Dolar/TL beklentisi belli oldu

Piyasaların 2025 yılı sonu Dolar/TL beklentisi belli oldu
Güncelleme:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ekonomistlerin yıl sonu dolar kuru tahmini 43,96 liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Piyasa Katılımcıları Anketi'nin ağustos ayı sonuçlarını yayımladı.

Anket katılımcılarının 2025 sonu dolar/TL beklentisi 43,96 TL olurken, 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi 48,36 TL olarak belirlendi.

Bir önceki dönemde beklentiler sırasıyla 43,72 ve 47,70 TL olmuştu.

Enflasyon beklentisi

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi ise bu anket döneminde yüzde 29,69 seviyesinde ölçüldü. Bir önceki ankette bu beklenti yüzde 29,66 olarak belirlenmişti.

İlgili ankette 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 22,84, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 16,92 olarak belirlendi.

Faiz beklentisi

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi de bir önceki anket döneminde yüzde 43,31 iken bu anket döneminde yüzde 42,85 oldu.

Önümüzdeki Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi ise bu anket döneminde yüzde 40 olarak belirlendi.

