Piyasaların ateşi sönmüyor! Dolar, Euro ve Altın yine kritik sınırda

Merkez Bankası Başkanı'nın dün yaptığı faiz açıklamalarının ardından kısa süreli bir geri çekilme yaşayan piyasalar yeniden kritik sınırda. Dolar 8,31'den, Euro 9,79 TL'den, Sterlin ise 11,54 TL'den işlem görüyor. Gram altın 448 TL'den fiyatlanırken, gümüş 6,39 TL seviyesinde. Bitcoin ise 58 bin 682 dolardan işlem görüyor.

Merkez Bankası Başkanı'nın dün yaptığı faiz açıklamalarının ardından kısa süreli bir geri çekilme yaşayan piyasalar yeniden kritik sınırda. Dolar 8,31'den, Euro 9,79 TL'den, Sterlin ise 11,54 TL'den işlem görüyor. Gram altın 448 TL'den fiyatlanırken, gümüş 6,39 TL seviyesinde. Bitcoin ise 58 bin 682 dolardan işlem görüyor.

Onsu 1.679 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 444/449, çeyrek altın 720/735, Cumhuriyet altını ise 2.963/2.996 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan faiz açıklaması

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, "Bir hafta vadeli repo faiz oranı para politikası açısından temel politika aracımız olmaya devam edecek." dedi.

Kavcıoğlu konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Hedeflediğimiz düşük enflasyon ortamının sürdürülebilir büyüme ve istihdam artışı için bir önkoşul olduğunun farkındayım.

Elimizdeki tüm araçları bağımsız ve etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Politika faizini enflasyon üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz.

TL'nin itibarını sağlayacağız. İletişim kanallarımızı etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Şeffaf bir şekilde aldığımız kararları kamuoyu ile paylaşacağız."