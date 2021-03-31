  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Piyasaların ateşi sönmüyor! Dolar, Euro ve Altın yine kritik sınırda

Piyasaların ateşi sönmüyor! Dolar, Euro ve Altın yine kritik sınırda

Merkez Bankası Başkanı'nın dün yaptığı faiz açıklamalarının ardından kısa süreli bir geri çekilme yaşayan piyasalar yeniden kritik sınırda. Dolar 8,31'den, Euro 9,79 TL'den, Sterlin ise 11,54 TL'den işlem görüyor. Gram altın 448 TL'den fiyatlanırken, gümüş 6,39 TL seviyesinde. Bitcoin ise 58 bin 682 dolardan işlem görüyor.

Merkez Bankası Başkanı'nın dün yaptığı faiz açıklamalarının ardından kısa süreli bir geri çekilme yaşayan piyasalar yeniden kritik sınırda. Dolar 8,31'den, Euro 9,79 TL'den, Sterlin ise 11,54 TL'den işlem görüyor. Gram altın 448 TL'den fiyatlanırken, gümüş 6,39 TL seviyesinde. Bitcoin ise 58 bin 682 dolardan işlem görüyor.

Onsu 1.679 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 444/449, çeyrek altın 720/735, Cumhuriyet altını ise 2.963/2.996 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan faiz açıklaması

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, "Bir hafta vadeli repo faiz oranı para politikası açısından temel politika aracımız olmaya devam edecek." dedi.

Kavcıoğlu konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Hedeflediğimiz düşük enflasyon ortamının sürdürülebilir büyüme ve istihdam artışı için bir önkoşul olduğunun farkındayım.

Elimizdeki tüm araçları bağımsız ve etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Politika faizini enflasyon üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz.

TL'nin itibarını sağlayacağız. İletişim kanallarımızı etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Şeffaf bir şekilde aldığımız kararları kamuoyu ile paylaşacağız."

Etiketler dolar dolar/tl dolar kaç tl euro euro/tl euro kaç tl dolar kuru euro kuru serbest piyasa döviz döviz kuru döviz kurları altın çeyrek altın altın yorumları çeyrek altın fiyatı altın fiyatı gram altın cumhuriyet altını canlı altın altının gramı çeyrek altın ne kadar altın gramı gram altın fiyatı güncel altın fiyatları çeyrek altın fiyatları kapalı çarşı altın gümüş gümüş yorumları gümüş fiyatı canlı gümüş güncel gümüş fiyatları kapalı çarşı gümüş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkan Şoray da estetik modasına uydu
Kahramanmaraş Orduevi'nde korkutan yangın
İkinci el araçta yeni vergi yolda
Türkiye'den şimdi de İsrail açılımı
İllere göre haftalık vaka sayısı haritası güncellendi!
A Milliler yine üçledi ama bu sefer yetmedi! Türkiye: 3 - Letonya: 3
Şenol Güneş: ''3-3 bizim için hayal kırıklığı!''
Hangi illerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var?
Vaka haritası güncellendi! İşte en az ve en çok vaka görülen iller
Anlaşıldı bu sene bahar gelmeyecek! Meteoroloji yine, yeniden uyardı!