Piyasaların beklediği gün geldi! Faiz karar gününde dolar, euro ve altında düşüş

Piyasaların en kritik haftasında ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde dolar, euro ve altın yükselişle başladığı günde yeniden düşüşe geçti...

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de piyasaların merakla beklediği ABD Merkez Bankası'nın (FED) kritik faiz karar toplantısı için beklenen gün geldi. ABD Merkez Bankası 16 Haziran Çarşamba günü toplanacak. Faiz kararının saat 21.30 gibi açıklanması bekleniyor. Bugün gerçekleşecek olan bu toplantının ardından yarın da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı var. İşte bu kritik haftada piyasalar yükselişini sürdürüyor.

Analistler, ultra gevşek para politikalarının bir süre daha devam edeceği beklentilerine karşın, dünkü NATO bildirisinde bulunan Çin'e yönelik açıklamaların risk algısını yükselttiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşmeden tatmin edici sonuçlar çıkmaması sonrası başlayan çıkış hızlandı.

Dolar kuru, Haziran ayı başında 8.74’le tarihi zirvesini test etmesinin ardından Biden-Erdoğan görüşmesi ve Çin’le swap anlaşması gibi haberlerin de etkisiyle 8,28’e kadar inmişti.

DOLAR, EURO, STERLİN

Serbest piyasada dolar 8,50, Euro 10,32, Sterlin 12,01 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,5530 lira, avronun satış fiyatı ise 10,3660 lira olmuştu.

Kur için artık gözler bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) ve perşembe günü açıklanacak Merkez Bankası faiz kararlarında.

GÜMÜŞ/ALTIN

Gümüş 7,59 TL'den fiyatlanırken, Onsu 1.860 dolardan işlem gören altında, gram altın 504/508, çeyrek altın 817/834, Cumhuriyet altını ise 3.363/3.399 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Analistler, ultra gevşek para politikasının bir süre daha devam edeceğine ilişkin beklentilerle azalan risk algısının altının ons fiyatını baskıladığını kaydetti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı, Çin'le gerçekleştirilen swap anlaşmasının da piyasaları desteklediği belirttildi. Analistler, söz konusu swap anlaşmasının Türk lirasını dolar kuru karşısında destekleyerek altının gram fiyatındaki gerilemede etkili olduğunu bildirdi.

BITCOIN/ETHERIUM

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin yeniden 40 bin dolar seviyesini aştı ve 40 bin 237 dolardan, Etherium ise 2 bin 537 dolardan işlem görüyor.

PİYASALARIN GÖZÜ FED'TE

Dünya borsalarında karışık bir seyir izlenirken, yatırımcılar, bugün saat 21.00'de açıklanacak FOMC'nin faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Powell'ın basın toplantısında yapacağı açıklamaları bekliyor.

Fed'in yüzde 0-0,25 aralığında bulunan politika faizinde ve varlık alım programında değişikliğe gitmesi beklenmezken, Powell'ın iş gücü piyasasındaki iyileşme ve enflasyondaki yükseliş eğilimini nasıl yorumlayacağı ile özellikle varlık alımlarının ne kadar devam edeceğine ilişkin vereceği ipuçlarının, piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması öngörülüyor.

ABD'de dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), mayısta yıllık yüzde 6,6 artarak beklentileri aştı ve son 11 yılın en yüksek seviyesine işaret etti. ÜFE'deki artış, şimdilik sınırlı da olsa enflasyon endişelerinin devam etmesine neden olurken, perakende satışlar yüzde 1,3 gerileyerek öngörülerin altında kaldı.

Veriler sonrası New York borasında satıcılı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,27, S&P 500 endeksi yüzde 0,20 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,71 değer kaybetti. Dolar endeksi ise Fed kararları öncesi 90,5 seviyesinde yatay bir seyir izledi.

Avrupa tarafında, dün açıklanan verilere göre, Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi mayısta yüzde 0,5 ile beklentiler seviyesinde artarken, İngiltere'de işsizlik oranı yüzde 4,8'den yüzde 4,7'ye geriledi.

Verilerin ardından İtalya hariç pay piyasalarında alıcılı bir görünüm takip edildi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,36, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,36 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,35 değer kazanırken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,08 azalış kaydetti.

Dün pay piyasalarındaki karışık görünüm, Asya borsaları ile yeni güne de taşındı. Japonya'da açıklanan verilere göre, ülkenin ihracatı mayısta yüzde 49,6 artsa da tahminlerin altında kaldı. Çekirdek makine siparişlerinin de nisanda yüzde 0,6 artmasına karşın beklentileri karşılamaması sonrası Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,5 değer kaybıyla 29.297 seviyesinde bulunuyor.

Bugün sanayi üretimi verilerinin takip edileceği Çin'de, Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 1 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 artarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Yurt içinde, dün satıcılı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,80 değer kaybederek günü 1.442,56 puandan tamamladı. Dün yüzde 1,05 artışla 8,5571'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,5530 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, NATO toplantısının ardından yayınlanan bildiride Çin ile ilgili açıklamaların küresel risk iştahını azalttığını belirterek, emtia fiyatlarındaki dalgalanmanın da sektör ve bölge bazlı ayrışmaların artmasına neden olduğunu bildirdi.

Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın destek, 1.470 ve 1.490 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.