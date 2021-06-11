Piyasaların beklediği karar açıklandı; işte dolar, euro ve altında son durum

Piyasaların merakla beklediği Avrupa Merkez Bankası faiz kararı açıklanırken, dün hafif de olsa geri çekilen dolar, euro ve altın yeni rotasını arıyor. İşte piyasalarda son görünüm.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz oranlarında ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) toplam büyüklüğünde değişiklik yapmadı.

Piyasaların merakla beklediği kararın açıklanmasının ardından dolar, euro ve altında yeni yön arayışı devam ediyor.

Yurt dışında dün öğleden sonra gelen ECB faiz kararları ve ABD enflasyonu verilerinden sonra piyasalar hareketlendi.

Analistler, enflasyonist baskılar ve para politikalarının geleceğine ilişkin belirsizliklerin dolar endeksini desteklediğini, ancak bu etkinin sınırlı kaldığını belirtiyor.

Dün gün içinde 8.58 düzeylerinde seyreden dolar paritesi bu sabah saatlerinde 8,43 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksinin 89,98 seviyesinde hareket ettiği, ABD 10 yıllık tahvil faizinin ise yüzde 1,44 seviyesinde bulunduğu görülüyor.

DOLAR, EURO, STERLİN

Dolar, 8,44TL'den, Euro 10,29 TL'den, Sterlin ise 11,97 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,4270 lira, avronun satış fiyatı ise 10,2780 lira olmuştu.

FITCH'İN DOLARDA YIL SONU BEKLENTİSİ

Fitch, Merkez Bankası'nın (TCMB) yıl sonuna kadar politika faizini yüzde 17'ye düşürmek için yılın son birkaç ayına kadar beklemesini öngördüğünü ve enflasyonun yıl sonunda yüzde 15.5'e gerilemesini beklediğini açıkladı. Fitch Dolar/TL'nin yıl sonuna kadar 8.9'a yükselmesini bekliyor.

GÜMÜŞ, ALTIN

Gümüş 7,66 TL'den fiyatlanırken, onsu 1.901 dolara ulaşan altında gram altın 511/516, çeyrek altın 829/846, Cumhuriyet altını ise 3.410/3.447 TL alış/satış fiyatıyla fiyatlanıyor.

BITCOIN, ETHERIUM

Kripto para piyasalarındaki kan kaybı da devam ediyor. Bitcoin 37 bin 212 dolardan işlem görürken, Etherium ise 2 bin 480 dolar seviyesinde.