Piyasaların tansiyonu yeniden yükseldi; Dolar ve altın yükselişe geçti

Türk Lirası'ndaki değer kaybı sürüyor. Döviz ve altın aldı başını gidiyor. Dolar 14, Euro 16, gram altın 800 TL'ye dayandı. İşte piyasalardaki son durum...

Döviz ve altındaki yüksek tansiyon bir türlü düşürülemiyor. Merkez Bankası'nın müdahalelerine rağmen zirvedeki seyrine devam eden piyasalarda Türk Lirası'ndaki değer kaybı büyüyor.

Türk lirasının değeri, kasımda 2020'nin aynı ayına göre TÜFE bazında 6,14 puan azalırken, Yİ-ÜFE bazında ise 2,40 puan arttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere ekonomi yönetiminin düşük faizlerle kredi maliyetlerini düşürmek dışında bir politika gütmediğini açıkça beyan etmesi TCMB'nin faiz artırımı gibi doğrudan araçlar kullanmasını engelleyerek TL'nin toparlanmasını zorlaştırıyor.

Risk primi en yüksek seviyede

Türkiye'nin risk primini gösteren beş yıllık CDS'leri dün 6 baz puan düşüşle 531/540 baz puana inmesine karşılık Kasım 2020'den bu yana en yüksek seviyede kalmaya devam etti.

Uluslararası piyasalara bakıldığında ise hisse piyasalarında risk iştahının toparlandığı görülürken, dolarda Cuma yayımlanacak olan ABD enflasyon verisi bekleniyor.

DOLAR, EURO VE STERLİN

Dolar 13,70, Euro 15,45, Sterlin ise 18,18 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,7840 lira, avronun satış fiyatı ise 15,5710 lira olmuştu.

ALTIN VE GÜMÜŞ

Onsu 1.782 dolardan işlem gören altında, gram altın 778/785, çeyrek altın 1.262/1.288, Cumhuriyet altını ise 5.192/5.251 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 9,87 TL'den fiyatlanıyor.

BITCOIN VE ETHEREUM

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 51 bin 447 dolardan, Ethereum ise 4 bin 415 dolardan işlem görüyor.

Güncel açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı

Memur-Sen, kasım ayına ilişkin açlık-yoksulluk araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre; 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 8 bin 823 lira, açlık sınırı ise 3 bin 107 lira olarak hesaplandı. Memur-Sen’in aynı araştırmasının ekim ayı verilerinde ise yoksulluk sınırı 8 bin 595, açlık sınırı 3 bin 27 lira olarak hesaplanmıştı. Bir ayda, yoksulluk sınırının 228 lira, açlık sınırının ise 80 lira arttığı görüldü.

Reel efektif döviz kuru endeksi kasımda geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında kasımda bir önceki aya kıyasla 5,78 puan azalarak 54,33'e indi. Endeks, ekimde 60,11 düzeyinde bulunuyordu.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de 2,98 puan gerileyerek 76,60'dan 73,62'ye indi.

Türk lirasının değeri, kasımda 2020'nin aynı ayına göre TÜFE bazında 6,14 puan azalırken, Yİ-ÜFE bazında ise 2,40 puan arttı.

Emtia piyasasında "Omicron" kıskacı

Emtia piyasası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin endişelerin sürmesiyle geçen hafta da satış baskısından kurtulamadı.

Emtia piyasasında, Kovid-19 salgınında ortaya çıkan yeni varyanta ilişkin endişelerle artan satış baskısı geçen hafta da sürdü. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahinleşen" tutumu varlık fiyatlarında oynaklığı artırırken, emtia piyasasında da Omicron varyantı kaynaklı endişelerle genel olarak aşağı yönlü bir seyir izlendi.

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın "şahinleşen" söylemleriyle dolara olan talebin artması sonucu emtia piyasasında satışların hızlandığını belirterek, bu hafta ABD'de açıklanacak TÜFE verilerinin, faiz artışının zamanına ilişkin beklentiler dahil birçok fiyatlamayı etkileme ihtimali nedeniyle varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Piyasaların gözü bu verilerde

Yurt içi veri gündeminin yoğun olmadığı haftada bugün kasım ayı Hazine nakit dengesi, cuma günü MB piyasa katılımcıları anketi ve ekim ayı işsizlik verileri yayımlanacak.

Yurt dışında ise cuma günü yayınlanacak olan ve ABD’de faizlerin öngörülenden daha erken artırılacağı beklentilerini şekillendirecek olan enflasyon verisi izlenecek.

Kasım 2021 enflasyonu

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, kasım ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 17,71, yurt içi üretici fiyatları yüzde 38,94 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 3,51, Yİ-ÜFE yüzde 9,99 artış kaydetti.

TÜFE, kasımda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 19,82, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 21,31 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2020'ye göre yüzde 51,06, geçen yılın kasım ayına kıyasla yüzde 54,62 artış gösterdi.

Omicron ve FED etkisi

Enflasyonun küresel çapta artması politika yapıcıları harekete geçirirken ‘Fed’in geçici enflasyon’ tezini terk ederek faiz artırımını öne alacağı sinyali altın fiyatlarını aşağı yönlü baskılarken Omicron varyantının yarattığı belirsizlik ise ters yönlü baskı uyguluyor. Ayrıca Avrupa’da corona virüsü vakalarının yükselmesi ve pek çok ülkenin kısıtlamalara başlaması da ekonomiye dair endişeleri artırıyor.