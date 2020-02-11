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  3. 11 Şubat 2020 16:47

Pizzaya tüküren kuryeye 2.5 yıl hapis

Eskişehir'de sipariş üzerine götürdüğü pizzaya tükürdüğü gerekçesiyle yargılanan dağıtım elemanına 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Pizzaya tüküren kuryeye 2.5 yıl hapis
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1.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Burak S. (22) ve davacı Hüseyin Alyüz (34) ile tarafların avukatları katıldı.

Son savunmasını yapan Burak S, suçlamaları reddederek, "Kutuyu açıp pizzaya tükürmedim, beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı "mala zarar vermek ve besini bozarak kişilerin  sağlığını tehlikeye düşürmek" suçlarından 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı.

DAVA SÜRECİ

Yenibağlar Mahallesi'nde ikamet eden Hüseyin Alyüz, ülke genelinde  şubeleri bulunan bir pizza şirketine 24 Aralık 2017'de sipariş vermişti. Bağlar  Şubesi çalışanı Burak S'nin ürünü teslim etmeden önce pizzaya tükürdüğü  apartmanın güvenlik kameralarına yansımıştı. Pizza şirketinin şubesi, şikayet  üzerine Burak S'nin işine son vermişti.

Mağdur Hüseyin Alyüz'ün tazminat talebiyle açtığı diğer davada ise  mahkeme, kurye Burak S. ile o dönem çalıştığı şirketin Alyüz'e bir pizza bedeli  ile 4 bin lira ödemesine hükmetmişti.

DHA

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