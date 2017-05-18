Milyonlarca kişi bekliyordu ! Karar çıktı
Milyonlarca kişi bekliyordu ! Karar çıktı
Görüntüleri sızdı ! O özellik geliyor...
Görüntüleri sızdı ! O özellik geliyor...
MHP'li eski isimler CHP'ye geçecek mi ?
MHP'li eski isimler CHP'ye geçecek mi ?
İşte Türkiye'de kalan PKK'lı sayısı...
İşte Türkiye'de kalan PKK'lı sayısı...
Kayyum atanan inşaat şirketleri için flaş açıklama
Kayyum atanan inşaat şirketleri için flaş açıklama
MEB açıkladı; gelecek dönem okullar ne zaman açılacak?
MEB açıkladı; gelecek dönem okullar ne zaman açılacak?
Derin Tarih dergisine toplatma kararı !
Derin Tarih dergisine toplatma kararı !
Diyanet İşleri Başkanı'ndan FETÖ iddiasına sert tepki
Diyanet İşleri Başkanı'ndan FETÖ iddiasına sert tepki
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 18 Mayıs 2017 23:11

PKK operasyonunda 7 tutuklama

Elazığ merkezli 4 ilde yapılan PKK operasyonunda 7 kişi tutuklandı.

PKK operasyonunda 7 tutuklama
A+ A-

Elazığ merkezli Bingöl, Hakkari ve Erzincan'da bölücü  terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 7'si  tutuklandı.

 Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında,  "terör örgütüne yardım ve yataklık" ile "örgüte malzeme temin ettikleri"  iddiasıyla 11 Mayıs'ta gözaltına alınan şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığındaki  işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldığı mahkemece  tutuklandı, 10'nu tutuksuz yargılanmak üzere, 3'ü ise kollukta ifadelerinin  alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, bir tabanca, 22 tabanca  fişeği, 2 el telsizi, örgütsel doküman ve dijital veriler ele geçirilmişti.

Hakkında gözaltı kararı bulunan bir kişinin yakalanması için  çalışmalar devam ediyor.

elazığ , operasyon , tutuklama , pkk