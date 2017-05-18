PKK operasyonunda 7 tutuklama

Elazığ merkezli Bingöl, Hakkari ve Erzincan'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "terör örgütüne yardım ve yataklık" ile "örgüte malzeme temin ettikleri" iddiasıyla 11 Mayıs'ta gözaltına alınan şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 10'nu tutuksuz yargılanmak üzere, 3'ü ise kollukta ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, bir tabanca, 22 tabanca fişeği, 2 el telsizi, örgütsel doküman ve dijital veriler ele geçirilmişti.

Hakkında gözaltı kararı bulunan bir kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.