  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 14 Temmuz 2019 17:12

PKK saldırısında yaralanmıştı... Acı haber geldi: 1 asker şehit

Hakkari'de, 6 gün önce PKK'lı teröristlerce askeri araca düzenlenen, 2 askerin şehit olduğu saldırıda ağır yaralanan Ordulu Uzman Çavuş Salih Altuntaş (24), Ankara'da, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

PKK saldırısında yaralanmıştı... Acı haber geldi: 1 asker şehit
A+ A-

Hakkari'de, 9 Temmuz günü PKK’lı teröristlerce uzak mesafeden askeri araca düzenlenen saldırıda Üsteğmen Emre Kargın ile Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu şehit oldu, Uzman Çavuş Salih Altuntaş ise yaralandı. Altuntaş, Ankara'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavisi süren Altuntaş, bu sabah saatlerinde yapılan müdahalelere karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Annesi Sultan ve babası Kenan Altuntaş'a acı haber hastanede verildi.

Bekar olan Uzman Çavuş Salih Altuntaş'ın cenazesinin yarın memleketi Ordu'nun Aybastı ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.

DHA

asker , şehit , yaralı , saldırı , pkk
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM