PKK, şimdi de Türkiye-İran sınırında cirit atıyor !

Suriye sınırının yanısıra özellikle Irak sınırında Şırnak-Kato Dağı bölgesinde yürütülen operasyonlarda ağır darbe alan, bu bölgelerden Türkiye’ye silah ve mühimmat geçirme girişimi güvenlik güçlerince önlenen terör örgütü PKK, rotasını Türkiye-İran sınırına çevirmeye başladı.

İRAN’LA YAKIN TEMAS

Güvenlik birimleri, son günlerde Türkiye-İran sınır bölgelerinde yerel istihbarat kaynakları ve insansız hava araçları (İHA) ile PKK hareketliliği tespit edildiğine dikkat çekti. Kuzey Irak’tan Türkiye’ye sızma girişimleri sınır hattında yürütülen operasyonlarla ciddi boyutta azalan PKK’nın, militan ve silah sızdırmak için İran tarafına yönelmeye başladığı değerlendiriliyor. Güvenlik kaynakları, PKK’nın Kuzey Irak’tan İran’a, oradan da Türkiye’ye sızmasını önlemek için İran makamlarıyla yakın temasın kurulduğu bilgisini paylaştı.

GÜRPINAR’DA AĞIR DARBE

İran sınırında artırılan güvenlik önlemleri sonucu Van-Gürpınar’da yapılan operasyonda 5 adet RPG-7 roketatar dahil çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Bu operasyonla ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) yapılan bilgilendirmede, “Van-Gürpınar’da ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve malzemeler örgütün Suriye ve Irak’tan sonra İran üzerinden de silah temini gayretine bir emare olması bakımından önem arz etmektedir” denildi. 5 RPG 7 roketatarın dışında Gürpınar’da ele geçirilen silah ve mühimmatın dökümü şöyle:

“25 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet biksi makineli tüfek, 10 adet keskin nişancı dürbünü, 50 adet RPG-7 antitank mühimmatı, 50 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 40 adet kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 36 paket plastik patlayıcı, 197 adet savunma tipi el bombası, 100 adet mekanik fünye, 100 metre saniyeli fitil ve çok miktarda bakım malzemesi.”

981 TERÖRİST ETKİSİZ

TSK’nın 1 Ocak-12 Haziran 2017 tarihleri arasında yurtiçi ve sınır ötesi operasyonlarında yurtiçinde 431’i ölü, 16’sı yaralı, 82’si yakalama olmak üzere toplam 529 terörist; yurtdışında da, 406’sı ölü, 46’sı yaralı olmak üzere toplam 452 terörist etkisiz hale getirildi. Aynı tarihler arasında PKK’dan kaçan yurtiçinde 44, yurtdışında 113 olmak üzere toplam 157 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Söz konusu tarihler arasındaki operasyonlarda, “1559 hafif silah (1460’ı kalaşnikof-av tüfeği-tabanca, 61’i Bixi-MG-3, 38’i keskin nişancı tüfeği), 154 ağır silah (122’si füze-roket-tanksavar, 16’sı havan, 16’sı Doçka) ile birlikte 557 bin 565 mühimmat” ele geçirildi ve 603 adet el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi.