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  3. 25 Aralık 2019 13:12

PKK yine sivilleri hedef aldı: 14 yaralı!

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi'nde yer alan Cerablus'ta terör örgütü PKK/YPG'nin bombalı saldırısında 14 sivilin yaralandığını duyurdu.

PKK yine sivilleri hedef aldı: 14 yaralı!
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Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Fırat Kalkanı Harekât Bölgesi'ndeki Cerablus ilçe merkezinde, el yapımı patlayıcı yüklü 2 motosikleti uzaktan kumanda ile patlatması sonucu 4'ü ağır 14 sivilin yaralandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Eli kanlı terör örgütü PKK/YPG, Fırat Kalkanı Harekât Bölgesi’ndeki Cerablus ilçe merkezinde, yine masum sivilleri hedef aldı. EYP yüklü iki motosikleti uzaktan kumanda ile patlatan teröristler, aralarında çocukların da olduğu 4’ü ağır olmak üzere 14 sivili yaraladı" denildi.
 

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