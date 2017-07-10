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  3. 10 Temmuz 2017 12:49

PKK'da büyük çözülme, o isim teslim oldu

İçişleri Bakanlığı'nın "Aranan Terörist" listesinde gri kategoride yer alan PKK'lı terörist teslim oldu.

PKK'da büyük çözülme, o isim teslim oldu
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Siirt'in Pervari ilçesinde bölücü terör örgütü PKK'dan kaçan bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristin, İçişleri Bakanlığı'nın "Aranan Terörist" listesinde gri kategoride yer aldığı tespit edildi.

İçişleri Bakanlığının "Aranan Terörist" listesinin gri  kategorisinde yer alan terörist, Siirt'te güvenlik güçlerine teslim oldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, bölücü terör  örgütünden kaçan bir terörist, dün Pervari ilçesinde güvenlik güçlerine teslim  oldu. Teröristin İçişleri Bakanlığının "Aranan Terörist" listesinde gri  kategoride yer aldığı belirlendi.

Öte yandan Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki arazi aramasında  kalaşnikof piyade tüfeği ile 60 adet fişeğini ele geçiren güvenlik güçleri,  Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalındaki aramalarda ise bir sığınakta  RPG-7  roketatarına ait 11 mühimmat, 425 biksi makineli tüfek fişeği, bir tüp ve çok  miktarda muhtelif malzeme buldu.

Yüksekova'daki yol araması sırasında tespit edilen el yapımı patlayıcı  ise güvenlik güçlerince imha edildi.

 

 

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