PKK'da çözülme devam ediyor: 2 terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin teslim olduğunu duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarıyla hareket edemez hale gelen terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Silopi'deki hudut karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır" denildi.

DHA