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  3. 21 Kasım 2018 21:25

PKK'da kadın teröristler ''cinsel meta'' olarak görülüyor

Teslim olan kadın teröristler PKK/KCK'da kadın teröristlerin liderlik ve yöneticilik yapmasının hoş görülmediğini itiraf etti.

PKK'da kadın teröristler ''cinsel meta'' olarak görülüyor
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PKK/KCK'da kadın teröristlerin sözde örgüt yönetiminde  liderlik veya yöneticilik yapmasının erkekler tarafından kabullenilemediği,  teslim olan ve yakalanan teröristlerin ifadelerine yansıdı.

Erkek teröristler kadın teröristleri "cinsel meta" olarak  görüyor.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, terör  örgütü PKK/KCK, dağ kadrosuna terörist temin etmek amacıyla kadın teröristleri cazibe aracı olarak kullanıyor.

Örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan ya da yakalanan  teröristlerin verdiği ifadeler de PKK'nın sözde yöneticilerin kadınlara bakışını  ortaya koyuyor. Erkek teröristler kadın teröristleri "cinsel meta" olarak  görüyor.

Kırsal şartlara adapte olamayan kadın teröristleri ayak bağı olarak  gören erkek teröristler, özellikle yaşanan çatışmalardan kaçarken kadınları  güvenlik güçlerini oyalamak amacıyla kullanıyor.

Terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine sığınan teröristler, adli  makamlara verdikleri ifadelerde, örgütte erkeklerle kadınlar arasında "güç  çatışması" yaşandığını anlatıyor.

Son zamanlarda PKK yönetiminde yer alan üst düzey kadın teröristlerin  cinsel ilişkileriyle gündeme gelmesinin örgütü karıştırdığı da ifadelere  yansıyor.

Kadın teröristlere liderlik veya yöneticilik verilmesinin erkekler  tarafından hazmedilemediğini anlatan teröristler, sözde "üst düzey" erkek örgüt  mensuplarının yaşanan bazı olaylardan sonra kadın teröristlerin yönetimden  çıkartılıp yerlerine erkek örgüt mensuplarının getirilmesini istediklerini  belirtiyor.

İfadelerde, yaşanan bu olaylar sonucu örgüt içinde kadın ve erkek  teröristler arasında birbirlerine karşı güvensizlik ortamı oluştuğu, hiyerarşik  sıkıntıların alt kadrolara da sirayet ettiği yer alıyor.

AA

kadın , terörist , cinsel meta , pkk
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