PKK'dan hain saldırı: 6 özel harekat polisi yaralandı

Suriye'de PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen havan saldırısı sonucunda araçtaki 6 polis hafif yaralandı.

Bursa ve İstanbul'da düzenlenen terör saldırılarının ardından bir saldırı haberi daha geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Mare kasabasına, öğle saatlerinde PKK/YPG kontrolündeki Tel Rıfat'tan havan saldırısı yapıldı.

6 ÖZEL HAREKAT POLİSİ YARALANDI

Peş peşe atılan havan mermilerinden birisi, devriye gezen özel harekat polislerinin bulunduğu zırhlı araca isabet etti. Saldırıda araçtaki 6 polis hafif yaralandı.

Bölgeden tahliye edilen 6 polis, Çobanbey Sınır Kapısı'na getirildi. Ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

ROKETATARLARLA ATEŞ ALTINA ALINDI

Öte yandan havanlı saldırının ardından Tel Rıfat bölgesi, obüs ve çok namlulu roketatarlarla ateş altına alındı.